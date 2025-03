Barwy szczęścia, odcinek 3151: Regina dalej nie będzie wiedziała, czego chce! Przed wyjazdem z Frankiem odwiedzi Justina – ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3149: Ignacy i Agata bezczelnie okłamią Emila! Siłą przywiozą go do domu - ZDJĘCIA

Justin został na Sycylii ze złamanym sercem. Kiedy Franek pojechał za żoną i Skotnickim na wyspę, Regina uzmysłowiła sobie, że nie przestała kochać Falkowskiego. I jego ostatecznie wybrała.

Regina zatęskni za Justinem w 3150. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3150. odcinku serialu „Barwy szczęścia” do Reginy zaczną wracać sycylijskie wspomnienia. A w środku nich Justin, który nosił ją na rękach… Nie widząc go w hotelu, Czapla wpadnie do Bruna (Lesław Żurek), by zapytać, czy ma od niego jakieś wieści. Ale Stański, uprzedzony przez Skotnickiego, nie powie jej nawet, czy wrócił z Sycylii.

Spotkanie Reginy z Justinem w 3151. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3151. odcinku serialu „Barwy szczęścia” oboje byli kochankowie będą już w Polsce. Regina z Frankiem, Justin solo… Czapla wreszcie będzie mogła się z nim zobaczyć. Zanim wyjedzie z mężem do Bydgoszczy – taki ma teraz plan na życie. Spotkanie będzie pożegnaniem.. Dziwnym, niezgrabnym… Potem Regina opowie o nim Frankowi:

- Chcesz wiedzieć, czy widziałam się z Justinem, prawda?... Musiałam.

- Rozumiem… A przynajmniej się staram – odpowie Franek, wyrozumiały do czasu.

- Chciałam pozamykać wszystkie sprawy przed naszym wyjazdem... Możemy teraz... zacząć od nowa! - Regina będzie pełna entuzjazmu. Naprawdę tak myśli, czy się oszukuje…?