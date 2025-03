Barwy szczęścia, odcinek 3150: Justin nie ulegnie Oli. Nie przestanie kochać Reginy - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3151: Ostateczne pożegnanie Reginy i Justina! Nie będą już razem po powrocie do Polski – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3150 - poniedziałek, 17.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Justin przekonał się na Sycylii, jak niezdecydowana i niestała jest Regina. Jej ambiwalentny stosunek do Franka w końcu wyprowadził go z równowagi. Wygarnął Czapli, że nie docenia jego starań, nie wie, czego chce i chyba się jej podoba, że rywalizuje o nią z jej mężem, może próbując się w ten sposób dowartościować...

Justin zerwał z Reginą w serialu „Barwy szczęścia”

Justin miał już dość zachowania Reginy, którego ukoronowaniem był wspólny pocałunek jej i Franka. Skotnicki go zobaczył – niestety i „stety”. To złamało mu serce, ale też otworzyło oczy na gorzką prawdę – Czapla go nie kocha i nie potrzebuje. Justin napisał pożegnalny list i wymeldował się z hotelu, ale nie wyjechał w ślad za Falkowskimi.

W 3150. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Justin nie odwzajemni pocałunku Oli

W 3150. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Justin będzie wciąż na Sycylii. Weźmie kilka dodatkowych dni urlopu w pracy i postanowi się wyciszyć, kompletnie zdruzgotany rozstaniem i końcem miłości. Tyle w nią zainwestował emocjonalnie, nie licząc kosztów materialnych, a został potraktowany bezlitośnie i bezwzględnie. Jego nastrój będzie chciała poprawić Ola. Nie bezinteresownie – Justin niemal od razu wpadł jej w oko. Teraz będzie liczyć na to, że to z nią będzie się spotykać Skotnicki, którego zacznie namawiać na przeprowadzkę na Sycylię:

- Pracę znalazłbyś bez problemu! Tu szuka się ludzi z doświadczeniem w branży hotelarskiej…

- Wasz hotel ma już managera. Nie potrzebujecie nowego – odpowie niezainteresowany Justin. Ale Ola będzie go dalej namawiać, informując, że hotel jest częścią ogólnosycylijskiej sieci. A potem go pocałuje! Ale Skotnicki nie będzie tym zachwycony:

- Ola… ja nie szukam pocieszenia.

Dziewczyna go przeprosi i dowie, że Justin wciąż kocha Reginę:

- Nie da się odkochać w dzień czy dwa...