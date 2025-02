Barwy szczęścia, odcinek 3147: Na Sycylii Justin zobaczy, jak Regina całuje się z Frankiem. Spakuje się i ją zostawi

„Barwy szczęścia" odcinek 3147 - środa, 12.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Franek zrobi na Sycylii wszystko, żeby zamienić romantyczną podróż żony z kochankiem w piekło. Posunie się nawet do tego, by zapłacić recepcjonistce Emmie (Ilenia Tumino) za uwiedzenie Justina.

W 3147. odcinku serialu „Barwy szczęścia” drogi Reginy i Justina się rozejdą

W 3147. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Regina nieoczekiwanie poczuje się zazdrosna o Franka widząc, jak świetnie się bawi na rolkach z Olą. Mąż to zauważy, zbliży się do niej, weźmie za rękę i pocałuje. A Czapla ten pocałunek odwzajemni… Zobaczy to stojący nieopodal Justin. Wstrząśnięty i zraniony poweźmie decyzję, że to koniec. Kiedy Regina wróci do hotelu, Ola powie jej, że się wymeldował:

- Miał ze sobą walizkę, uregulował wszystkie wydatki, załatwiliśmy formalności no i... po prostu wyszedł. Zostawił dla ciebie wiadomość.

To będzie pożegnalny list Skotnickiego do ukochanej. Napisze jej, że widział jej pocałunek z Frankiem. Czapla zdecyduje, że chce jak najszybciej wrócić do Polski. Pół godziny potem oboje pojadą razem na lotnisko. A Justin będzie im się przypatrywał, przez nich niezauważony. Powie Oli, że takie zakończenie było do przewidzenia:

- Ten związek od początku był skazany na porażkę.

Regina i Justin osobno w 3150. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3150. odcinku serialu „Barwy szczęścia" po namiętnym romansie Reginy i Justina nie zostanie już ślad. Czapla postanowi wrócić na stałe do męża i wyjechać z nim do Bydgoszczy. A Justin będzie próbował o niej zapomnieć na Sycylii w towarzystwie Oli.

