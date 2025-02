Barwy szczęścia, odcinek 3150: Justin na Sycylii, a Regina w Bydgoszczy. Tak rozejdą się drogi kochanków - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3150 - poniedziałek, 17.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Justin zaprosi Reginę na Sycylię, by tam rozkoszować się ich związkiem. Ale Franek zjawi się tam w tym samym czasie, by zepsuć im pobyt i odzyskać żonę. Próbując zmienić apartament Skotnicki pozna recepcjonistkę Alessandrę, która okaże się Polką, Olą. To z nią będzie spędzał czas po wyjeździe Czapli…

Żal Reginy w 3148. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

Regina wróci z Sycylii do Polski nie z Justinem, a z mężem. Z Frankiem, który posunie się do tego, by przekupić zmienniczkę Oli w recepcji, Emmę (Ilaria Tumino), by uwiodła jej ukochanego… W 3148. odcinku serialu „Barwy szczęścia" rozstanie ze Skotnickim stanie się faktem. Ale uczucie Reginy do Falkowskiego jakoś się nie reaktywuje i niezdecydowana Czapla zacznie się zastanawiać, czy dobrze zrobiła. Postanowi wyżalić się Kasi (Katarzyna Glinka).

Rewolucyjne plany Reginy i Justina w 3150. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3150. odcinku serialu „Barwy szczęścia" upór Franka, by za wszelką cenę nie dopuścić do odejścia Reginy, zmieni wszystko. Falkowski dopnie swego. Czapla od początku nie była zdecydowana, by od niego odejść i rozpocząć nowe życie z Justinem i jej mężowi uda się to wykorzystać. Skotnicki uzna, że nie ma sensu bić się z wiatrakami i wreszcie odpuści – niech ukochana robi co chce, nic na siłę. Kiedy Regina wróci do Polski z mężem, on w tym samym czasie będzie spędzał czas z Olą na Sycylii. Dziewczyna zwróci uwagę na przystojnego, już wolnego Justina i zacznie go namawiać, by postawił na nowe życie na wyspie. Regina natomiast nie tylko wróci do Franka, ale zaplanuje rewolucję. Postanowi, że zamieszka z nim razem… w Bydgoszczy. Czy tam przeniesie swoją firmę?