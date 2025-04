Barwy szczęścia, odcinek 3175: Ojciec Emila pokrzyżuje plany Huberta i Asi! Bez jego zgody nie wyjadą z kraju! - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3175 - wtorek, 22.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3175 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Hubert zacznie marzyć o wspólnym urlopie. Po zaręczynach z Asią uzna, że to idealny moment, by spędzić trochę czasu tylko we trójkę - on, Asia i Emil. Zmiana otoczenia, słońce, nowe miejsca, nowy rozdział. Ich plany będą piękne i pełne pozytywnej energii, ale niestety szybko zostaną zderzone z brutalną rzeczywistością...

Hubert będzie snuł wielkie plany w 3175 odcinku "Barw szczęścia". Niestety, nie przewidzi jednego

Bo chociaż Asia będzie zachwycona pomysłem, w 3175 odcinku serialu "Barwy szczęścia" to ona jako pierwsza zauważy, że nie wszystko da się załatwić z dnia na dzień. Kwestia paszportu dla Emila okaże się nie do przeskoczenia bez zgody jego ojca. A z nim Asia nie rozmawiała od bardzo dawna i wcale nie będzie miała na to ochoty. Ale czy będzie miała wybór?

W 3175 odcinku "Barw szczęścia" wróci temat ojca Emila

Ojciec Emila od lat nie uczestniczy w jego wychowaniu. Nie było go przy ważnych momentach, nie interesował się jego życiem codziennym. Teraz jednak, w 3175 odcinku serialu "Barwy szczęścia", temat jego osoby wróci jak bumerang i to z wielką mocą. Asia nie będzie miała najmniejszej ochoty wracać do tej relacji. Ale niestety nie on, a Emil poniesie konsekwencje jego braku zgody.

Właśnie w 3175 odcinku serialu "Barwy szczęścia" widzowie zobaczą, jak decyzje dorosłych wpływają na nastolatka. Emil, który już zdążył się podekscytować wspólnym wyjazdem, zacznie się buntować i nie będzie rozumiał, dlaczego wszystko się sypie. Hubert zrobi, co będzie mógł, by pomóc, ale bez zgody ojca chłopaka nic nie wskóra. Czy Asia zdecyduje się na kontakt z dawnym partnerem i zorganizuje wszystko tak, aby wyjazd się udał? Dowiemy się wkrótce.