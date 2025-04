Barwy szczęścia, odcinek 3175: Hubert i Asia też znikną w Stanach? Zaplanują wyjazd całej rodziny

Barwy szczęścia, odcinek 3164: Przeprosiny Błażeja w wielkim stylu. Zrobi to, by mu wybaczyła – ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3175 - wtorek, 22.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3175 odcinku "Barw szczęścia" Hubert zacznie snuć plany wyjazdu do Stanów. Za oceanem zniknęła nie tylko Klara, ale także Iwona (Izabela Zwierzyńska). Obie nie pojawiają się w kraju, gdzie wiele się dzieje. Pyrka zaczął nowe życie z Sokalską, a już w 3175 odcinku "Barw szczęścia" postanowi powiedzieć Marysi o ślubie z ukochaną. Jak wiadomo, dziewczynka nie pała wielką miłością do Asi i wciąż chce latać do mamy do USA. Nic dziwnego, że Marysia z Klarą mają silną więź, ale Hubert także chciałby tworzyć udany związek z partnerką, na co zachowanie córki często nie pozwala. Jak dziewczynka zareaguje na wieści o oświadczynach ojca? Może być różnie.

Hubert zacznie planować wyjazd do Stanów

Zdradzamy, że w 3175 odcinku "Barw szczęścia" Hubert zacznie wielkie przygotowania do wyjazdu do USA. Wraz z Asią oraz Emilem (Artem Malaszczuk) mieliby opuścić Polskę. Czy to jedynie wycieczka, a może plany przekształcą się w poważny ruch i wszyscy zostaną w Stanach Zjednoczonych na stałe?! Klara i Iwona zniknęły jakiś czas temu i jakoś nie ma mowy o ich powrocie. Czy w przypadku Pyrki i jego nowej narzeczonej taki scenariusz także jest możliwy?

Wielki problem z wyjazdem Huberta i Asi do USA

Niestety los bywa przewrotny i tak też będzie w przypadku wielkich planów Huberta. Z opuszczaniem kraju przez Marysię nie ma oczywiście problemu, bo dziewczynka już wcześniej odwiedzała mamę i wszystko było w porządku. W jej przypadku oboje rodziców godzi się na podróże córki. Duży kłopot pojawi się jednak w przypadku syna Asi. By Emil mógł lecieć z bliskimi, potrzebny jest wyrobiony i ważny paszport. I tu zacznie się kłopot, bo Sokalska przyzna w 3175 odcinku "Barw szczęścia", że były partner specjalnie może nie zgodzić się na podpis i wyrobienie chłopcu potrzebnego dokumentu. Chociaż nie było go przy wychowywaniu syna, teraz jego zdanie się liczy... Problemy Asi zaprzepaszczą wszystko? To będzie dość skomplikowana sytuacja.