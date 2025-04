Barwy szczęścia, odcinek 3177: Zimny prysznic dla Wandy. Nie ma żadnych szans na poprawę swojego losu

Barwy szczęścia, odcinek 3182: Powrót Iwony! Przyleci z Wioletką do Polski

Barwy szczęścia, odcinek 3178: Henryk będzie leżał martwy przez kilka dni. Tomasz włamie się do mieszkania ojca!

„Barwy szczęścia" odcinek 3177 - czwartek, 24.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Wanda zbiera żniwo wielu lat zamiatania przestępstw Henryka pod dywan. Także zdrowotne. Długotrwały stres doprowadził u niej do utraty przytomności i pobytu w szpitalu. Wtedy podjęła ważne decyzje i wyznała prawdę Grażynie (Kinga Suchan).

Natalia nie przyjmie wniosku rozwodowego Wandy w 3167. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3167. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Wanda postanowi się rozwieść, a Tomasz umówi ją z Natalią (Maria Dejmek). Ale ona rozwieje nadzieje Kępskiej – nie przyjmie jej wniosku, ponieważ reprezentuje już Madzię (Natalia Sierzputowska) i doszłoby do konfliktu interesów. Wanda przyzna się Zwoleńskiej, że przez lata udawała, że nic złego się nie dzieje i chciała wierzyć w zapewnienia Henryka, że się zmieni. Natalia skontaktuje ją z innym prawnikiem.

Wanda poszuka pracy w 3177. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3177. odcinku serialu „Barwy szczęścia" poza rozwiedzeniem się z Henrykiem Wanda podejmie jeszcze jedną ważną decyzję – znalezienia pracy. Problem w tym, że jej doświadczenie zawodowe jest niewielkie. W CV napisze, że współprowadziła firmę męża, więc Henryk być może zatrudniał ją u siebie, a pensją zasilał ich wspólne konto. Teraz, kiedy nie może na nią już dłużej liczyć, zderzy się z rzeczywistością poszukiwania pracy przez kobietę w wieku emerytalnym – Kępska urodziła się w 1962 roku. Wanda powie Tomaszowi, że nic nie wyszło z jej starań o stanowisko asystentki księgowego. Otrzymała okrutną odpowiedź, że z racji wieku nie ma żadnych szans na pracę. Tomek poprosi ją, by się nie zniechęcała, ale matka się przyzna:

- Tylko ta jedna firma odpowiedziała na moją aplikację... A wysłałam ich ponad dwadzieścia.

Wanda otrzyma od swojego banku informację, że pod adresem domu jej i Henryka czeka na nią nowa karta płatnicza. Nie będzie chciała się z nim widzieć, więc poprosi Tomka, by po nią pojechał i da mu klucze. Syn to zrobi, ale przekona się, że ojciec wymienił zamki. Uda się do niego następnego dnia i przekona się, że Henryk nie żyje...