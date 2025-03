Barwy szczęścia, odcinek 3161: Pokuta Wandy. Nie będzie chciała żyć, ale Tomasz nie pozwoli jej odejść – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3161 - wtorek, 01.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Jak powiedział w serialu „Barwy szczęścia” Tomasz, dla Wandy najważniejsza zawsze była rodzina. Dlatego jej rozpad, zniszczenie jej przez Henryka, jest dla niej ciosem, po którym nie może się podnieść.

Głęboka depresja Wandy w 3161. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3161. odcinku serialu "Barwy szczęścia" przejęty Tomasz przyjdzie do Wandy do szpitala z jedzeniem i powie jej, że musi zjeść, co przyniósł – wcześniej w domu odmawiała posiłków, co z pewnością przyczyniło się, obok przewlekłego stresu, do utraty przytomności.

- Spróbuję… - odpowie matka.

- Nie „spróbuję”, tylko „zjem”. Słyszałaś, co powiedział lekarz. Masz o siebie dbać – powie z czułością Tomek.

- Powiedz mu, że chcę stąd wyjść jeszcze dzisiaj – odpowie Wanda leżąc zupełnie bez sił.

- Nie ma mowy. Masz zostać na obserwacji przynajmniej do jutra – łagodnie upomni ją Tomasz.

- To było tylko omdlenie, synu.

- Tylko omdlenie…? Jak cię znalazłem, to wyglądałaś, jakbyś… - Tomkowi słowa uwięzną w gardle.

- Umarła? Szkoda, że tak się nie stało. Byłoby łatwiej – odpowie matka płacząc.

- Przestań, mamo...

- Ja już nie mogę tego znieść. Nie umiem. Milczałam i przez to skrzywdziłam innych.

Wanda jest w strasznym stanie i nie chce żyć, ku przerażeniu Tomasza, który za chwilę może sam tego dramatu dotykającego jego rodzinę nie udźwignąć. Matka płaci za przymykanie oczu na to, co robił Henryk, straszliwą depresją. A jej mąż, sprawca wszystkich nieszczęść, kiedy on poniesie karę?!

Przebaczenie Grażyny w 3161. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3161. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Grażyna (Kinga Suchan) odwiedzi Wandę w szpitalu, kiedy usłyszy od Tomasza, w jak złym jest stanie. Kępska już nie jest dawną sobą, udającą, że wszystko jest w porządku. Teraz przyszła pora stawić czoła faktom. Wyzna mamie Wiktora (Grzegorz Kestranek):

- Ja naprawdę o niczym nie wiedziałam. Myślałam, że mieliście z Henrykiem romans, że to wszystko stało się za twoim przyzwoleniem.

A Grażyna jej wybaczy. Zrobiłaby tak nawet nie wierząc, że to prawda, w imię dobra rodziny, by razem się wspierać przeciw Henrykowi. Po wyjściu ze szpitala Kępska złoży pozew o rozwód i zmianę nazwiska, a jej mąż opróżni wspólne konto. W 3177. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Wandzie będą potrzebne dokumenty, które zostały w domu, ale przekona się, że Henryk wymienił zamki w drzwiach…