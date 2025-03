Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3160: Złamane serce Wiktora już się nie poskłada. Madzia nie da mu żadnej nadziei – ZDJĘCIA

W 3160. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Wiktor (Grzegorz Kestranek) odreaguje wynik badań genetycznych całonocnym piciem. Biorąc pod uwagę okoliczności, nikt nie weźmie mu tego za złe. Potem pójdzie do Madzi (Natalia Sierzputowska), łaknąc pocieszenia i czułości. Ale i tu czekać go będzie przykrość – była dziewczyna powie mu, że z nimi definitywnie koniec. To pogrąży Wiktora w rozpaczy.