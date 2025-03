Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3159: Madzia odtrąci zakochanego Wiktora. Nie będzie powrotu do przeszłości? - ZDJĘCIA

W 3159. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Wiktor (Grzegorz Kestranek) ostatecznie się przekona, kto jest jego biologicznym ojcem. Spełnią się jego najczarniejsze sny – to będzie Henryk (Zbigniew Suszyński). Kompletnie zdruzgotany, spotka się z Madzią (Natalia Sierzputowska), by jej o tym powiedzieć. Pocałuje ją, ale ona odsunie się od niego. Dla młodego Kępskiego to będzie kolejny cios – on nadal ją kocha…