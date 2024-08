Barwy szczęścia, odcinek 3028: Madzia rzuci Wiktora? Wyrzuci go z mieszkania i odmówi wspólnego wyjazdu

Wiktor całkiem zaniedba swoją pracę w 3028. odcinku „Barw szczęścia”

W 3028. odcinku serialu „Barwy szczęścia” dostawca towaru do skateshopu prowadzonego przez Wiktora spędzi ranek przed jego zamkniętymi drzwiami. Wkurzony zadzwoni do starszego Kępskiego, by się poskarżyć, a on… wkurzy się jeszcze bardziej. Okaże się bowiem, że synowi nic się nie stało. Po prostu słodko sobie spał. I w rozmowie z ojcem wcale nie będzie się kajał, tylko przyzna, że wrócił do domu z koncertu nad ranem i że świat nie kończy się na pracy. Przynajmniej dla niego. On nie chce, by praca wypełniała mu całe życie. On chce się nim cieszyć.

Madzia nie będzie chciała wyjechać z Wiktorem w góry w 3028. odcinku „Barw szczęścia”

Wiktor będzie lekceważył swój biznes, a Magda odwrotnie – dla niej jej showroom okaże się bardzo ważny. Zaczną się pojawiać rysy na ich wspólnym pożyciu. Odmienne priorytety sprawią, że Madzię zacznie irytować nieodpowiedzialne zachowanie jej chłopaka. Będzie go miała na tyle dość, że propozycja Wiktora wyjazdu w góry wcale się jej nie spodoba. Odrzuci ją!

Magda wyrzuci Wiktora z domu w nowym sezonie „Barw szczęścia” po wakacjach

W nowym sezonie serialu między Madzią i Wiktorem będzie coraz gorzej. Kiedy chłopakowi zepsuje się samochód, młody Kępski nie będzie mógł oddać go do naprawy, bo wcześniej wyda wszystkie pieniądze. Poprosi Magdę o pożyczkę, ale spotka się z odmową. Jego dziewczyna będzie mieć dość tego, że od dawna sama zaopatruje lodówkę. A teraz jeszcze pożyczka! Powie Wiktorowi, żeby od siebie odpoczęli. Chłopak wyprowadzi się jeszcze tego samego dnia. Czy już na zawsze…?

"Barwy szczęścia" odcinek 3028 - czwartek, 12.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2