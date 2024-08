Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3028: Oliwka przyjmie oświadczyny Kępskiego? Przyrządzi dla niej afrodyzjak

W kolejnym sezonie serialu "Barwy szczęścia" Oliwka (Wiktoria Gąsiewska) będzie musiała zacząć mniej pracować, a więcej czasu poświęcić Tomaszowi (Jakub Sokołowski), jeśli rzeczywiście zależy jej na jego oświadczynach. Kępski postanowi zmienić jej nowe, niezdrowe nawyki i przekonać, by oboje mniej pracowali. Na Kępskiego wpłynie zachowanie jego wyluzowanego syna Wiktora (Grzegorz Kestranek), który niespecjalnie przejmuje się obowiązkami w pracy. By w pełni przedstawić ukochanej uroki relaksu, Tomasz przygotuje dla Oliwki danie-afrodyzjak. Co na to Zbrowska?