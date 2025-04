M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1867: Aneta zerwie znajomość ze zdradziecką Kasią? Nawyzywa przyjaciółkę przy Olku - ZDJĘCIA

Irytacja Anety (Ilona Janyst) w 1867 odcinku "M jak miłość" sięgnie zenitu. Chodakowska nie będzie mogła patrzeć na to, co wyprawia Karska (Paulina Lasota). Tyle razy mówiła koleżance, że niszczy sobie życie, wręcz stawała po stronie Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski), ponieważ dobrze wie, że detektyw nie zasłużył sobie na zdradę i opuszczenie. Niestety do Kasi niewiele dociera, a kiedy Aneta w 1867 odcinku "M jak miłość" zobaczy lekarkę z Mariuszem (Mateusz Mosiewicz) nie omieszka ostro nagadać na nią przed Olkiem (Maurycy Popiel).