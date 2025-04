Barwy szczęścia, odcinek 3178: Cezary nie pogodzi się ze stratą syna! Zbyt długo nie nacieszy się Czarusiem - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3175: Asia nie będzie chciała szukać ojca Emila. Nawet po to, by syn mógł polecieć do Stanów

"Barwy szczęścia" odcinek 3178 - piątek, 25.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3178 odcinku „Barw szczęścia” Cezary nie będzie mógł pogodzić się z planowanym wyjazdem Soffi i Czarusia do Londynu, który matka chłopca ogłosi rodzinie w trakcie wspólnego świętowania jego 1. urodzin! A to dlatego, iż stanie się dla niego jasne, że w ten sposób straci syna, do którego co dopiero się zbliży, gdy Bojko zostawi mu go pod opieką, gdy sama wyleci z jego matką do Anglii na zjazd hodowców koni!

I choć była kochanka Rawicza będzie wzbraniać się przed tym rękami i nogami, gdyż nie będzie chciała zostawiać chłopca, to ostatecznie wyleci z Józefiną i wcale tego nie pożałuje. A wszystko przez to, że na miejscu odnowi kontakt z dawnym ukochanym Johnem (Jan Pyrek), dla którego postanowi wrócić tam już na stałe, ale już oczywiście z synkiem, z czego Rawicz w 3178 odcinku „Barw szczęścia” wcale się nie ucieszy!

Natalia wesprze załamanego Cezarego w 3178 odcinku „Barw szczęścia”!

I nic dziwnego, gdyż w 3178 odcinku „Barw szczęścia” już zdąży przywiązać się do Czarusia, a teraz go straci, gdyż po ich wyjeździe nie będzie im dane tak często się spotykać, bo nie będą już mieszkać za rogiem u jego matki.

Cezary zda sobie sprawę, że w ten sposób jego kontakt z synem znacząco ucierpi, gdyż pozostaną im już głównie rozmowy przez Internet, a to wcale nie będzie to samo. Zwłaszcza przy tak małym dziecku i szczególnie, gdy przy boku jego matki pojawi się teraz John!

I to sprawi, że w 3178 odcinku „Barw szczęścia” Rawicz kompletnie się załamie. Ale na szczęście nie będzie w tym sam, gdyż będzie mógł liczyć na wsparcie ukochanej Natalii (Maria Dejmek), która sama jako matka doskonale będzie wiedziała, co może odczuwać w takiej sytuacji. I oczywiście, nie zostawi go w tym samego!

Czy Rawicz jeszcze zobaczy syna po jego wyjeździe z matką w 3178 odcinku „Barw szczęścia”?

Wyjazd Sofii i Czarusia w 3178 odcinku „Barw szczęścia” z pewnością wiele skomplikuje w ich relacjach, ale nie wydaje się, aby Bojko utrudniała ich kontakty czy spotkania.

A zatem choć syn będzie daleko, to raczej Cezary będzie mógł normalnie widywać się z nim czy to przez Internet czy to na żywo, gdyby zechciał przylecieć do Anglii. A kto wie, może w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" Sofia sama z nim przyleci do Polski lub Rawicz zabierze go do siebie na kilka dni. Czas pokaże!