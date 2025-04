Barwy szczęścia, odcinek 3179: Szczęście Malwiny i Hermana nie potrwa długo! Po wyprowadzce do nowego mieszkania nastąpi u niej nawrót choroby psychicznej? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3179 - poniedziałek, 28.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3179 odcinku "Barw szczęścia" Malwina zbyt długo nie nacieszy się z wyprowadzki do nowego mieszkania. I choć dopiero co Brodzińska pochwali się Małgorzacie, że tak i im po Natalii i Cezarym udało się znaleźć wymarzone gniazdko, co oczywiście załamie i Zwoleńską, która w jednej chwili straci obie córki, zarówno tą biologiczną, jak i przybraną, to niestety ta druga nie będzie mieć tyle szczęścia, co pierwsza. A to dlatego, że w 3179 odcinku "Barw szczęścia" żona Hermana odkryje, że ich nowe lokum zostało zdewastowane.

Tragiczny finał wyprowadzki Malwiny i Hermana w 3179 odcinku "Barw szczęścia"?

I to przerażające odkrycie w 3179 odcinku "Barw szczęścia" kompletnie załamie i Malwinę. A to dlatego, że wspólnie z Hermanem nie będą mieć wystarczających środków na to, aby pozwolić sobie jeszcze na remont mieszkania. Tym bardziej, że już przez jej wcześniejszy nawrót choroby psychicznej stracili wszystkie oszczędności i długo musieli wracać do stabilności finansowej.

A gdy w końcu ją osiągnęli i za zgromadzone środki wreszcie kupili wymarzone mieszkanie, w którym mieli zacząć wspólne życie już jako małżeństwo, to w 3179 odcinku "Barw szczęścia" spadnie na nich kolejny cios, który poważnie zmartwi nie tylko ich, ale także i Małgorzatę z Jerzym.

Załamana Brodzińska znów zachoruje w 3180 odcinku "Barw szczęścia"?

A wszystko przez to, że w 3180 odcinku "Barw szczęścia" małżonkowie zaczną na poważnie niepokoić się o stan zdrowia córki Jerzego, a zwłaszcza jej psychikę. Tym bardziej, iż doskonale zdadzą sobie sprawę, że w tym przypadku jej nawrót choroby psychicznej będzie bardzo możliwy, a oczywiście nikt nie będzie chciał do tego dopuścić. Dlatego Małgorzata od razu zacznie wypytywać Emilkę (Jessica Frankiewicz) o samopoczucie jej matki, aby temu zaradzić.

Ale czy w 3180 odcinku "Barw szczęścia" im się to uda? Czy tym razem Malwina wytrzyma? A może u Brodzińskiej znów nastąpi nawrót choroby afektywnej dwubiegunowej, który ponownie doprowadzi ich do ruiny? Tego dowiemy się już niebawem!