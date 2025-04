Zatoka szpiegów, odcinek 16: Engel zaczai się na Franza, by przyłapać go z Gretą. Tak rozpocznie się katastrofa

Miłość i nadzieja. Sila odchodzi! Zostawi Kuzeyowi list, który przechwyci Naciye. Streszczenie odcinka 181 Ask ve umut (28.04.2025)

„Zatoka szpiegów" odcinek 16 (sezon 2, odcinek 7) - niedziela, 13.04.2025, o godz. 20.20 w TVP1

W 16 odcinku "Zatoki szpiegów" Engel napadnie na Gretę w klubie w Berlinie. Franz ukrył kobietę w Niemczech, gdzie miała być względnie bezpieczna. Cwany Heinrich ostro wypunktuje jej, że zdradziła Rzeszę, ale upokarzające groźby przerwie właściciel baru. Szybko zorientuje się, z kim ma do czynienia. Kiedy Engel spróbuje podstępem zdobyć miejsce zamieszkania Grety, rozmówca płynnie wyjdzie z niekomfortowej sytuacji i utnie temat.

Engel zapoluje na Gretę i Franza

To jednak nie koniec, bo Engel powiąże fakty i zacznie czuwać tuż przed wejściem do berlińskiego klubu. Nie pomyli się myśląc, że zastanie tam Franza i Gretę. Kiedy tylko przyuważy Neumana, ruszy za nim do wnętrza lokalu.

Greta dostanie pomocą dłoń, ale i tak dojdzie do tragedii

Pierwsze myśli zastraszonej Grety będą kręciły się wokół ucieczki. Kiedy zbiegnie po schodach zatrzyma ją właściciel klubu. To właśnie on nie wyda swojej najlepszej tancerki.

- Greta, nie uciekaj.

- Przepraszam, muszę pilnie wyjechać.

- Ale potrzebuję cię tutaj! Jesteś moją najlepszą tancerką, ochronię cię przed tym SS-mannem.

- Ale pan nie wie, w co ja się wplątałam!

- I nie chcę wiedzieć, ale proszę daj mi chociaż kilka dni, zanim znajdę kogoś na twoje miejsce. Tutaj jesteś bezpieczna, na ulicy ci już nie pomogę.

Greta w 16. odcinku "Zatoki szpiegów" faktycznie nie wyjedzie. Zostanie w klubie, gdzie zjawi się Franz. Engel ruszy zaraz za Neumanem, ale kolejne wydarzenia będą miały miejsce już w 17. odcinku "Zatoki szpiegów". To właśnie wtedy dojdzie do szokującej tragedii! Greta i Engel zginą...