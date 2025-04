Emanet. Rozmowa z Seher otworzy serce Cicek? Da szansę sobie i Ziyi?

Tureckie seriale

Dziedzictwo. To Seher otworzy serce Cicek na miłość? Przekona ją, by nie odstraszył ją mezalians! Streszczenie 546 odcinka Emanet (17.04.2025)

Seher zauważy, co święci się między Ziyą a Cicek. Wybranka jej szwagra będzie miała spore wątpliwości co do przyszłości z bogatym mężczyzną. To właśnie Seher uświadomi jej, że mezalians nie ma tu żadnego znaczenia. Przekona Cicek, by kierowała się wyłącznie sercem! Mamy zdjęcia z 546. odcinka telenoweli Dziedzictwo.