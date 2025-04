Miłość i nadzieja. Kuzey, Sila i ich przyszłość jako rodzice! Czy doczekają się potomka? Streszczenie odcinka 182 Ask ve umut (29.04.2025)

Tegoroczna majówka trwa od czwartku 1. do niedzieli 4. maja. Jak w tym czasie emitowane będą nowe odcinki tureckich seriali? Dla przykładu "Dziedzictwo" normalnie wyświetlane jest także w weekendy. Będziemy mogli je oglądać przez całą majówkę? A co z telenowelami "Wichrowe wzgórze" oraz "Miłość i nadzieja"? Sprawdziliśmy to!

"Miłość i nadzieja" w majówkę 2025. Co z nowymi odcinkami?

Jesteś fanem serialu "Miłość i nadzieja"? Mamy dla ciebie fantastyczne wieści! W długi weekend majowy 2025 będziesz mógł normalnie śledzić nowe odcinki!

W czwartek 1. maja zobaczysz odcinek o numerze 183, a w piątek, 2. maja, kolejny.

Przypomnijmy, że premiery nowych odcinków serialu "Miłość i nadzieja" od poniedziałku do piąku o godzinie 17:20 na antenie TVP2.

"Emanet" (Dziedzictwo) – majówka z jedną zmianą

A co z telenowelą o losach Seher i Yamana? W majówkę 2025 widzów Emanet czeka jedna istotna zmiana!

Nowe odcinki serialu zostaną normalnie wyemitowane 1, 3 i 4 maja. Zgodnie z programem TV dostępnym na stronie TVP, nie będzie emisji "Dziedzictwa" w piątek, 2 maja. Dlaczego? Spieszymy z odpowiedzią! W tym czasie na TVP1 emitowany będzie Finał Pucharu Polski w piłce nożnej, mecz Pogoń Szczecin - Legia Warszawa.

W pierwszy weekend maja zobaczymy odcinki, w których dojdzie do porwania Ziyi.

Emisja "Emanet" od poniedziałku do niedzieli w TVP1. W dni robocze serial poazywany jest o godzinie 16:05, a w soboty i niedzielę 10 minut wcześniej.

"Wichrowe wzgórze" - emisja w pierwszy weekend maja 2025

A jak będzie wyglądała majówkowa emisja serialu o losach Zeynep i Halila? Tutaj mamy dobre wieści! Wichrowe wzgórze będzie emitowane o normalnej porze w TVP1 zarówno w czwartek 1., jak i w piątek 2. maja.

W tych odcinkach Halil dalej będzie dociekał, czy to Zeynep zniszczyła życie jego rodziny. Prawda jest coraz bliżej!

Emisja serialu "Wichrowe wzgórze" od poniedziałku do piątku o godzinie 14. w TVP1.

