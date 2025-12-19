Barwy szczęścia, odcinek 3281: Józefina pożegna się ze stadniną w wielkim stylu. Pora na ostateczne starcie z Andrzejem - WIDEO

"Barwy szczęścia" odcinek 3281 - piątek, 19.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Pożegnanie Józefiny ze stadniną w 3281 odcinku "Barw szczęścia" odbędzie się w żałobnym nastroju. Właśnie dlatego Rawiczowa na podpisanie aktu sprzedaży stadniny i swojej rezydencji ubierze się jak na pogrzeb, czym mocno zaskoczy Natalię (Maria Dejmek) i Cezarego (Marcel Opaliński).

Do tego stopnia, że syn zapyta Józefinę, czy coś się stało, że wybrała właśnie taki strój na spotkanie z notariuszem i nowym właścicielem z Anglii. Bo chociaż dzięki sprzedaży spłaci cały kredyt w banku, który dla Andrzeja zaciągnęła na 5 milionów złotych, pozbędzie się długów, to wcale się nie ucieszy.

- Za chwilę będę grzebać swoje dotychczasowe życie, więc dostosowałam swój strój do tej okazji. Cezary, zapamiętaj, człowiek z klasą podkreśla swój nastrój także ubiorem. Klasę trzeba zachować w każdej sytuacji. Nawet gdy się upada... Czekam na zewnątrz... - oznajmi synowi i synowej.

Stypa Józefiny po sprzedaży stadniny w 3281 odcinku "Barw szczęścia"

Po powrocie od notariusza w 3281 odcinku "Barw szczęścia" Józefina nie będzie miała już nic - rezydencji, stadniny, majątku, na który pracowała przez całe życie, ale uwolni się też od długów. Z tej okazji urządzi stypę i wzniesie toast za to, że sprawca jej nieszczęścia, Andrzej Zastoja, siedzi w więzieniu i długo stamtąd nie wyjdzie. Natalia wspomni teściowej, że tego dnia oszust ma być doprowadzony z aresztu na komisariat w celu konfrontacji z jedną ze swoich ofiar, która przyjedzie aż z zagranicy.

Na wieść o Andrzeju w 3281 odcinku "Barw szczęścia" Józefina skończy żałobę!

Po tym, co Józefina usłyszy od synowej w 3281 odcinku "Barw szczęścia" zrzuci żałobny strój i w ciągu kilku chwil zmieni jej się nastrój na wyjątkowo radosny. Ubierze się w najpiękniejszą sukienkę i w takim wydaniu zaprezentuje Natalii i Cezaremu.

- Co was tak zatkało?

- Dopiero co była stypa, a teraz...

- A teraz żałoba się skończyła. Zaczynam nowe życie! Zaczynam żyć pełnią życia!

Tak przebiegnie konfrontacja Józefiny z Zastoją w 3281 odcinku "Barw szczęścia"

Zaraz potem Rawiczowa w 3281 odcinku "Barw szczęścia" zjawi się przed komisariatem policji i spotka się Zastoją! Gotowa na konfrontację z oszustem matrymonialnym, który zniszczył jej życie i pozbawił majątku. Strażnicy więzienni wyprowadzą Andrzeja w kajdankach.

- Proszę, proszę kogo moje piękne oczy widzą... - zakpi Zastoja z kobiety, której okradł i porzucił.

- Ładne bransoletki!

- Wiedziałem, że zatęsknisz, ale niestety bez wzajemności - z twarzy Andrzeja nie zniknie szyderczy uśmieszek.

Nic dziwnego, że w 3281 odcinku "Barw szczęścia" w Rawiczowej będzie narastał coraz większy gniew. - Spójrz mi w oczy, spójrz mi w oczy!

- Nie denerwuj się! Złość piękności szkodzi... - Andrzej pośle oszukanej narzeczonej całusa na pożegnanie.

- Jesteś gorszy niż to sobie mogłam wyobrazić!

Przy okazji Józefina pozna kolejną ofiarę złodzieja - Walczewską (w tej roli Małgorzata Puzio), która dopiero co złoży zeznania na komisariacie.

- Panią też oszukał? Właśnie złożyłam zeznania. A pani to...

- Józefina Rawicz! Ta najgłupsza ze wszystkich...

- Proszę tak nie mówić... Miałyśmy prawo się zakochać...

- A teraz mamy prawo odpłacić mu za wszystko... Szczególnie za jego bezczelność! - zapowie Rawiczowa, gotowa na wszystko, żeby Andrzej poniósł surową karę. Bo areszt to za mało!