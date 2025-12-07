Barwy szczęścia, odcinek 3282: Józefina zleci zabójstwo Andrzeja! Inna ofiara oszusta pomoże go załatwić?- ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3282 - poniedziałek, 22.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Do życia Józefiny w 3281 odcinku "Barw szczęścia" wkroczy Walczewska (Małgorzata Puzio), jedna z kobiet, którą Andrzej Zastoja oszukał, okradł i porzucił jak Rawiczową. Panie poznają się przed komisariatem policji i szybko znajdą wspólny język. Będzie to początek "wyjątkowej" znajomości Józefiny. Zwłaszcza w świetle jej planu zabicia Andrzeja!

W 3282 odcinku "Barw szczęścia" Celina dostanie zlecenie zabójstwa Andrzeja

To Celina w 3282 odcinku "Barw szczęścia" jako pierwsza usłyszy od Rawiczowej, że seniorka pragnie śmierci Andrzeja, że oszust musi zapłacić surową karę za to, co jej zrobił. I wcale nie będzie żartowała, kiedy zleci detektywce zabójstwo Zastoi w więzieniu. Powie wprost, że liczy na to, że Andrzej "zginie" w więziennej celi. Ale żeby tak się stało, Józefina musi znaleźć kogoś, kto załatwi oszusta, kto ma kontakty po drugiej stronie za murami więzienia.

Cezary dowie się od Celiny w 3282 odcinku "Barw szczęścia", że matka chce zabić Andrzeja

Zaraz po rozmowie z Rawiczową nieco przerażona Celina w 3282 odcinku "Barw szczęścia" uprzedzi Cezarego (Marcel Opaliński), że jego matka planuje zabójstwo Andrzeja i chce ją wynająć. Jak podaje światseriali.interia.pl Józefinę nie będzie obchodziło to, że za zlecenie morderstwa byłego narzeczonego może zostać skazana i trafić na wiele lat za kratki.

- Oczywiście odmówiłam – przyzna Celina.

- Może to chwilowy kryzys? - dopyta Rawicz.

- Nie, Cezary, to nie żaden kryzys. Znam się na ludziach – twoja matka naprawdę chce śmierci tego faceta. Pilnuj jej, zanim narobi sobie kłopotów - oceni Celina.

Inna ofiara Andrzeja wspólniczką Józefiny w zbrodni w 3282 odcinku "Barw szczęścia"

Nieoczekiwanie w 3282 odcinku "Barw szczęścia" sojuszniczką Józefiny zostanie Walczewska. Oszukana tak jak ona niedoszła żona Andrzeja także będzie chciała wyrównać rachunki ze złodziejem. Bez większych oporów Rawiczowa ujawni Walczewskiej, że planuje zabójstwo Andrzeja i zapyta, czy pomoże jej załatwić mężczyznę, który zabrał im wszystko, a do tego podle upokorzył.

Kolejne odcinki "Barw szczęścia" na początku stycznia 2026 roku wyjaśnią, czy Józefina znajdzie płatnego zabójcę, który za kratami więzienia sprzątnie Andrzeja, nie zostawiając żadnych śladów na jej udział w zbrodni!