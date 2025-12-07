Barwy szczęścia, odcinek 3284: Justyna wykorzysta Mirka! Cała Polska dowie się, jak cwana agentka upolowała piłkarza - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3284 - poniedziałek, 29.12.2025,o godz. 20.05 w TVP2

Pod wpływem Justyny Zytko w 3284 odcinku "Barw szczęścia" Mirek będzie nie tylko skupiony na rozwijaniu kariery modela, ale także na to, żeby zadowolić starszą kochankę! Zupełnie jakby był zabawką w jej rękach. Wyrachowana szefowa agencji reklamowej osiągnęła swój cel - zdobyła nastoletniego piłkarza, ale wciąż jej będzie mało. Teraz Zytko postanowi dzięki Mirkowi zabłyszczeć na pierwszych stronach portali plotkarskich w całej Polsce.

Justyna ogłosi romans z Mirkiem w 3284 odcinku "Barw szczęścia"! Będzie jej zabawką

Mimo dzielącej ich różnicy wieku, ponad 20-stu lat, w 3284 odcinku "Barw szczęścia" Justyna za nic w świecie nie będzie chciała ukrywać gorącego romansu z Mirkiem. Przeciwnie! Uzna, że najwyższa pora ogłosić go światu i to wielkim stylu. Zrobi to na czerwonym dywanie z okazji gali rozdania nagród za najlepsze reklamy - "Perły Reklamy".

Sprytna agentka Mirka w 3284 odcinku "Barw szczęścia" zaprosi młodziutkiego kochanka na galę, żeby wszyscy mówili tylko o nich. Jak podaje portal światseriali.interia.pl Justyna będzie afiszować się Wójcikiem, uwiesi się mu na ramieniu, zarządzi, żeby ją cały czas obejmował, przytulał i uśmiechał się szeroko. To będzie jej sposób, żeby wykorzystać Mirka do rozgłosu, by stało się o niej głośno.

Portale plotkarskie zniszczą Mirka za sypianie ze starą agentką w 3284 odcinku "Barw szczęścia"?

Jednak Mirkowi w 3284 odcinku "Barw szczęścia" wcale się to nie spodoba. Sparaliżowany tremą powie Justynie, że nie chce być bohaterem skandalu, trafić na nagłówki portali plotkarskich, które go zniszczą.

- Będą pisać, że jestem twoim utrzymankiem – zwróci Justynie uwagę spanikowany Wójcik.

- Nie obchodzą mnie komentarze ludzi chorych z zazdrości. Ciebie też nie powinny! – rzuci agentka Mirka na czerwonym dywanie i zaciągnie go na ściankę.

Obawy Mirka potwierdzą się, bo cała Polska w 3284 odcinki "Barw szczęścia" usłyszy o tym jak Justyna Zytko zdobyła główną nagrodę na gali "Perły Reklamy" i "upolowała" nastoletniego piłkarza! Romans Mirka z agentką zacznie coraz bardziej niepokoić jego ojca Damiana (Michał Lesień-Głowacki) i babcię Bogusię ((Halina Bednarz), która trafnie oceni, że Justyna jest dla jej wnuka za stara, że Mirek jest tylko zabawką w jej rękach.