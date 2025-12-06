Barwy szczęścia, odcinek 3283: Kolejne dziecko u Kowalskich? Zostaną rodzicami Mateuszka, ale Dominika i tak będzie chciała dla niego rodzeństwa

"Barwy szczęścia" odcinek 3283 - wtorek, 23.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3283 odcinku "Barw szczęścia" Dominika zacznie już myśleć o kolejnym dziecku! Mimo iż dopiero co właśnie w tym odcinku wspólnie z Sebastianem zostaną rodziną zastępczą dla Mateuszka tuż po tym jak jego matka trafi do aresztu za zabójstwo Stefaniaka (Paweł Ławrynowicz)! I choć Bloch-Kowalska oczywiście ogromnie się ucieszy, gdyż przecież już od dawna chciała zostać matką, to jednak jedno dziecko już jej nie wystarczy i od razu zapragnie kolejnego! Szczególnie, iż uzna, że będzie to z korzyścią dla Mateuszka!

A wszystko przez to, że w 3283 odcinku "Barw szczęścia" chłopiec dalej będzie mocno przeżywał pobyt Soni w areszcie. Do tego stopnia, że nawet nie zgodzi się wyjechać z Dominiką i Sebastianem na wakacje, gdyż będzie wolał zostać na miejscu i cierpliwie czekać na powrót swojej prawdziwej matki, za którą straszliwie będzie tęsknił, bo bez niej nigdzie nie będzie chciał się ruszać. I wówczas Bloch-Kowalska zacznie rozmyślać, jak inaczej mu pomoc. I choć Renata (Anna Mrozowska) podsunie jej pomysł z terapią, to jednak ona wpadnie na coś zupełnie innego!

Dominika postanowi adoptować kolejne dziecko po Mateuszku w 3283 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3283 odcinku "Barw szczęścia" jak podaje swiatseriali.interia.pl Dominika zaproponuje Sebastianowi, aby jeszcze bardziej powiększyli ich rodzinę! Bloch-Kowalska uzna, że przyszywane rodzeństwo dobrze zrobi Mateuszkowi, a nowy brat lub siostra będzie w stanie zastąpić mu matkę.

- Słuchaj... Tak myślałam, że może jakby Mateusz miał brata albo siostrę, wiesz, przyszywaną... - szepnie Dominika, czym kompletnie zaskoczy Sebastiana. Jednak po chwili milczenia doda - Nie chciałabym rezygnować z adopcji...

Ale zdaniem Sebastiana w 3283 odcinku "Barw szczęścia" będzie w błędzie! Kowalski nie podzieli jej entuzjazmu, tym bardziej, że już z załamanym Mateuszkiem będzie im trudno, a co dopiero, gdyby pojawiło się jeszcze jedno dziecko!

- Nie wiem, czy to nie za duże wyzwanie. Oswajanie Matiego, oswajanie nowego dziecka, godzenie ich. Żadnemu nie będziemy się mogli w całości oddać - zauważy słusznie Sebastian.

Rodzina Kowalskich powiększy się o jeszcze kolejne dziecko w następnych odcinkach "Barw szczęścia"?

I wówczas w 3283 odcinku "Barw szczęścia" i Dominika zda sobie sprawę, że może nieco się zagalopowała, gdyż Sebastian będzie miał rację. Ale to i tak nie sprawi, że na dobre przestanie o tym myśleć!

- Wiem, wiem. Myślę o tym wszystkim - przyzna mu żona.

Czy zatem w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" Bloch-Kowalska wróci do tematu adopcji i powiększenia ich rodziny? Czy to w ogóle będzie możliwe, gdy Mateuszek w końcu dowie się, że Kowalscy zostali jego rodziną zastępczą, co będzie równoznaczne z tym, że Sonia za szybko nie wyjdzie z aresztu i z pewnością nie zareaguje na to zbyt dobrze? Przekonamy się już niebawem!