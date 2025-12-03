Barwy szczęścia, odcinek 3283: Radosna nowina u Dominiki i Sebastiana! W końcu zostaną rodzicami - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3283 - wtorek, 23.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3283 odcinku "Barw szczęścia" Dominika oszaleje z radości, gdy skontaktuje się z nią Klemens (Sebastian Perdek), aby przekazać jej radosne wieści! I to nie byle jakie, gdyż wówczas sąd już oficjalnie ustanowi ją i Sebastiana rodziną zastępczą dla Mateuszka, którym po aresztowaniu Soni nie będzie miał, kto się zająć. A oczywiście, Kowalscy nie będą chcieli, aby chłopiec trafił do obcych ludzi. Tym bardziej, że oprócz matki tylko z nimi będzie czuł się bezpiecznie.

I choć w 3283 odcinku "Barw szczęścia" wciąż będą ważyły się losy aresztowanej Soni, to jednak Dominika nie zdoła ukryć swojego szczęścia, gdy sąd oficjalnie przyzna im opiekę nad Mateuszkiem. Szczególnie, że już oficjalnie stanie się matką zastępczą dla chłopca, o czym przecież od tak dawna marzyła. A teraz to w końcu stanie się faktem! Tyle tylko, że jej radość wcale nie potrwa długo!

Radość Dominiki z dziecka nie potrwa długo w 3283 odcinku "Barw szczęścia"!

I to nie tylko dlatego, że w 3283 odcinku "Barw szczęścia" Klemens będzie miał dla niej także i złą wiadomość, choć w kontekście jej opieki nad Mateuszkiem będzie ona dobra, to już dla samego chłopca i jego matki, nie! A wszystko przez to, że raczej nie będzie szans, aby Sonia mogła wyjść z aresztu za kaucją, a na dodatek, aby uniknęła więzienia.

Szczególnie, że będzie mieć już na swoim koncie wyrok za kradzież, przez co wymiar sprawiedliwości spojrzy na nią zupełnie inaczej. Mimo tego, iż to ona była ofiarą Stefaniaka (Paweł Ławrynowicz), Bazylowa (Andrzej Szeremeta) i jego ludzi!

- Jaka jest szansa na to, żeby Sonia wyszła za kaucją?... - zapyta go jeszcze Dominika.

- Obawiam się, że nie ma żadnej szansy... Jest oskarżona o zabójstwo… Do tego była wcześniej karana... Jako prawnik nie powinienem tak mówić, ale jako przyjaciel… Jest duże prawdopodobieństwo, że dostanie wyrok skazujący - wyzna jej Klemens.

Ale również przez to, że w 3283 odcinku "Barw szczęścia" i Mateuszek nie podzieli entuzjazmu Dominiki, bo choć trafi pod jej opiekę i Sebastiana, to jednak wciąż będzie brakować mu matki...

Mateuszek nie przestanie tęsknić za aresztowaną Sonią w 3283 odcinku "Barw szczęścia"!

Do tego stopnia, że w 3283 odcinku "Barw szczęścia" chłopiec nie zgodzi się pojechać z Kowalskimi na wspólne wakacje. Tym bardziej, że przecież w tym samym czasie jego matka będzie siedzieć w areszcie, przez co on nie będzie w stanie sobie wyobrazić tego, aby miał się świetnie bawić. Szczególnie, że nie będzie jej u jego boku.

W 3283 odcinku "Barw szczęścia" Mateuszek wciąż będzie straszliwie tęsknił za aresztowaną Sonią, a Dominika i Sebastian nie będą w stanie mu pomóc. Szczególnie, że Mateuszek ją odrzuci, a oni nie będą mogli zrobić już nic więcej, aby wyciągnąć jego matkę z aresztu...