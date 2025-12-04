Barwy szczęścia, odcinek 3270: Stefaniak znów otruje Sonię i syna! Wypędzi ich z mieszkania, ale nagranie wszystko potwierdzi - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3270 - czwartek, 4.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3270 odcinku "Barw szczęścia" Mateuszka ponownie będzie boleć głowa. Do tego stopnia, że nie będzie chciał iść do szkoły, gdyż będzie się bał, że będzie mogła powtórzyć się ostatnia historia, gdy był w podobnym stanie i zasłabł. Tym bardziej, że będzie czuł się podobnie.

- Mateusz, proszę cię, musisz się pospieszyć. Ja się spóźnię do pracy. Ty do szkoły - zacznie Sonia.

- A muszę dziś iść do szkoły? Boli mnie głowa - przyzna Mateuszek.

Ale Robert w 3270 odcinku "Barw szczęścia" stwierdzi, że chłopak znów udaje! Mimo iż doskonale będzie wiedział, że nie, gdyż przecież dosypie chłopcu do herbaty narkotyk, po którym będzie się on czuł tak, a nie inaczej. Jednak oczywiście się tym nie zdradzi, a na dodatek będzie się przy tym świetnie bawił!

- Ostatnio to wiersza się nie nauczyłeś. A dzisiaj co wymyśliłeś? - wtrąci się zadowolony Robert.

- Nic, mnie naprawdę boli głowa - odpowie chłopiec.

- Aha - skwituje szczęśliwy Stefaniak.

Stefaniak wmówi Soni, że otruty Mateuszek znów udaje w 3270 odcinku "Barw szczęścia"!

Aczkolwiek nawet to nie zmieni podejścia Soni, która w 3270 odcinku "Barw szczęścia" zdecyduje się jednak posłać syna do szkoły. Tym bardziej, że napuści ją na to sam Robert!

- Wiem, kochanie, mnie też boli głowa, ale jak wyjdziemy na świeże powietrze, od razu się nam zrobi lepiej. No, a jeśli się będziesz dalej źle czuł, to do pani wychowawczyni na pewno zadzwoni tak jak ostatnim razem - zapewni go matka.

- Przecież młody kombinuje, a ty się dajesz nabierać. No naprawdę - podsumuje Robert.

Jednak tym w 3270 odcinku "Barw szczęścia" od razu zwróci uwagę Soni. I wówczas stanie się coś, co szybko zdejmie mu uśmiech z twarzy, gdy skontaktuje się z nim Bazylow!

- A ty co nie idziesz do pracy? - zainteresuje się Sonia.

- A nie, poleniuchuje sobie troszkę. To są zalety własnego biznesu - pochwali się Stefaniak, który momentalnie zmieni ton głos, gdy zobaczy na wyświetlaczu nazwisko Bazylowa - Halo?

- No zbieramy się - poleci Mateuszkowi, Sonia.

Robert pogoni Sonię i Mateuszka w 3270 odcinku "Barw szczęścia"!

- Proszę chwilę zaczekać - poprosi Stefaniak, po czym w 3270 odcinku "Barw szczęścia" zwróci się do Soni i Mateuszka i czym prędzej pogoni ich z mieszkania - Kochani, idźcie już naprawdę, bo się spóźnicie, no. Ja jednak mam parę spraw do obgadania...

W tym momencie w 3270 odcinku "Barw szczęścia" Sonia i Mateuszek będą się już szykować do wyjścia, jednak dla Roberta będą to robić zbyt powolnie. Dlatego jeszcze ich pośpieszy!

- Nie no proszę was już chcę mieć chwilę spokoju, no - zacznie wypędzać ich Robert.

- No dobrze już idziemy - powie Sonia, po czym wyjdzie wraz z Mateuszkiem.

