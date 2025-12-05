Barwy szczęścia, odcinek 3283: Dramat Mateuszka po aresztowaniu Soni! Nie będzie mógł wyjechać z Dominiką i Sebastianem

"Barwy szczęścia" odcinek 3283 - wtorek, 23.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3283 odcinku "Barw szczęścia" Dominika i Sebastian zaproponują Mateuszkowi wspólne wakacje. Tym bardziej, że akurat skończy się rok szkolny i przed chłopcem będą dwa miesiące laby. Ale nie do końca, gdyż przecież nie będzie mógł się on nimi cieszyć, skoro jego matka będzie przebywać w więzieniu za zabójstwo Stefaniaka (Paweł Ławrynowicz) i nie będzie wiadomo, kiedy z niego wyjdzie. Szczególnie, że będzie mieć już jeden wyrok na koncie, co z pewnością nie poprawi jej sytuacji. Mimo tego, iż tak naprawdę to ona będzie ofiarą Roberta...

W 3283 odcinku "Barw szczęścia" małżonkowie zdadzą sobie sprawę, że postępowanie w sprawie Soni jeszcze potrwa i stąd postanowią zabrać chłopca na wakacje, aby nieco odciągnąć od tego jego myśli i sprawić, że czas szybciej mu minie. Kowalscy pozwolą mu nawet wybrać miejsce, jednak jak podaje swiatseriali.interia.pl Mateuszek w ogóle nie będzie chciał się nigdzie ruszać bez matki, gdyż najlepiej będzie mu wyłącznie u jej boku!

- Chcę pojechać do mamy - Mateuszek postawi sprawę jasno.

Mateusz nie będzie chciał wyjechać na wakacje z Dominiką i Sebastianem w 3283 odcinku "Barw szczęścia"!

W tym momencie w 3283 odcinku "Barw szczęścia" Dominika i Sebastian zaczną mu tłumaczyć, że na spotkanie z Sonią będzie musiał poczekać aż policja zakończy dochodzenie w jej sprawie. Bo choć wcześniej na ich prośbę Kodur (Oskar Stoczyński) zrobi wyjątek i pozwoli im się zobaczyć w trakcie jej przesłuchania, to jednak będzie to wyłącznie jednorazowa akcja!

I stąd w 3283 odcinku "Barw szczęścia" małżonkowie wpadną na pomysł wyjazdu, aby ten czas Mateuszkowi szybciej minął, ale chłopiec nie zgodzi się z nimi pojechać! Syn Soni uzna, że powinien zostać na miejscu i cierpliwie na nią czekać. Tym bardziej, iż nie będzie w stanie wyobrazić sobie tego, że on miałby się świetnie bawić, gdy jej nie będzie u jego boku, bo w tym samym czasie będzie siedzieć w areszcie...

- I dlatego chcemy wyjechać, żeby ci się ten czas nie dłużył - uśmiechnie się Sebastian, ale chłopiec zdania nie zmieni - Muszę być tutaj i czekać!

Dominika nie będzie wiedzieć, jak pomóc załamanemu chłopcu w 3283 odcinku "Barw szczęścia"!

Decyzja Mateuszka w 3283 odcinku "Barw szczęścia" załamie Dominikę, która od razu opowie o wszystkim i Renacie (Anna Mrozowska). Bloch-Kowalska poskarży się swojej przyjaciółce, iż już nie wiedzą z Sebastianem, co robić, aby pomóc chłopcu, ale kelnerka znajdzie pewne rozwiązanie i zaproponuje im, aby czym prędzej poszli z nim do terapeuty.

- Nie bardzo wiemy, jak go wyrwać z tego smutku - westchnie Dominika, na co Renata zaproponuje jej właśnie terapię - Nie ma co zwlekać!

Ale ostatecznie w 3283 odcinku "Barw szczęścia" Bloch-Kowalska nie posłucha swojej przyjaciółki tylko wpadnie na zupełnie inny pomysł, którym zszokuje nawet swojego męża! I w związku z tym na jego realizację raczej też nie będzie co liczyć...