Barwy szczęścia, odcinek 3299: Janka zdecyduje o losie oskarżonego Mariusza. Karpiuk będzie na jej łasce – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3299 - środa, 21.01.2026, o godz. 20.05 w TVP

W 3295. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Mariusz obudzi się w swoim łóżku obok nagiej Janki. Przerazi się, bo nie będzie nic pamiętał z ostatniej, suto zakrapianej nocy. Wymykającą się z jego domu dziewczynę zobaczy Borowska (Dorota Piasecka) i wysnuje swoje wnioski, którymi podzieli się z Karpiukiem. Udzieli mu reprymendy na temat tego, jak się prowadzi pod nieobecność narzeczonej.

Mariusz w pułapce - odcinek 3299 „Barw szczęścia"

Wakacje w Grecji, jakie zaplanował Mariusz dla siebie, Kasi i Ksawerego, nie dojdą do skutku takie, jakie je sobie wymarzył. Zdecyduje, że związek z Górką – i przyszłe małżeństwo – musi się opierać na szczerości. Opowie więc jej, jak się obudził obok Janki. Kasia nie będzie w stanie przejść nad tym do porządku dziennego. Nie będzie mowy o tym, by mogła patrzeć na narzeczonego codziennie podczas urlopu. Zamiast z Karpiukiem, pojedzie z Czesławem. Rozgoryczony Mariusz zwolni Dąbrowską. To tylko wzmoże krążące od dawna, wiejskie plotki na ich temat. W rezultacie dojdzie w Brzezinach do awantury – ojciec Janki rzuci się na Karpiuka, którego obarczy winą za uwiedzenie córki! W 3299. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Dąbrowski oskarży go na policji o to, że Mariusz go napadł i o gwałt na Jance.

W 3299. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Janka pójdzie po rozum do głowy

W 3299. odcinku serialu „Barwy szczęścia" do Mariusza po raz pierwszy od dawna uśmiechnie się szczęście. Będzie mu się wydawało, że znalazł się w kompletnej matni, w sytuacji zupełnie absurdalnej, jak z sennego koszmaru. Ale to się zmieni, bo ktoś jednak się nad nim zlituje. Tą osobą będzie Janka, od której wszystko się zaczęło. Wyrzuty sumienia przywiodą ją do powiedzenia prawdy. Okaże się, że między nią a Karpiukiem do niczego nie dojdzie feralnej nocy. Mariusz nie zdradzi Kasi. Czy po takiej aferze Dąbrowska będzie w ogóle jeszcze mogła zostać w Brzezinach? Czy po tym wszystkim, co zrobi sąsiadowi, wyjedzie jak jej siostra Marlena?