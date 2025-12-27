Barwy szczęścia, odcinek 3300: Ewa też wyjedzie do Włoch! Będzie chciała być przy Romeo i jego umierającej matce – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3300 - czwartek, 22.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3296. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Romeo otrzyma hiobowe wieści na temat swojej mamy. Okaże się, że trafiła do szpitala. Ta poważna sytuacja spowoduje, że Ewa zacznie go pocieszać. Tak skutecznie, że ostatecznie pójdą razem do łóżka.

Aleks złamie Aldonie serce w 3296. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3296. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Aleks znowu pokaże, że nie potrafi się godzić z sytuacją, kiedy ludzie wokół niego mają inne plany, niż te, które odpowiadałyby jemu. Po powrocie do Polski, kiedy dowie się, że Ewa zbliżyła się do Romea, nie zaakceptuje tego. Obwini o ich relację nawet matkę – za to, że pozwoliła mu zostać w ich domu.

Wielkie zmiany w życiu Ewy w 3300. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Aleks nie odpuści Ewie romansu z Romeem. Jego zachowanie znowu stanie się alarmujące, podobnie jak rok wcześniej, kiedy nie wybaczył jej zerwania i zaczął ją śledzić oraz robić z ukrycia zdjęcia. Jego smutek zamienił się wtedy w obsesję. Młody Grzelak najwyraźniej ma problemy z akceptacją odrzucenia. Teraz nie będzie mógł pogodzić się z jej związkiem z Romeem. Dopiero tuż przed powrotem do Wielkiej Brytanii wielkodusznie jej wybaczy… W 3300. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Ewa będzie się martwić, że po wszystkich pretensjach, jakie Aldona usłyszy od syna, nie będzie chciała, by Romeo ponownie zamieszkał u niej i Borysa (Jakub Wieczorek). Wpadnie na szalony pomysł, by Bianchi wprowadził się do niej i jej babci (Marzena Trybała). Zacznie więc ją namawiać do tego, by przyjęła pod swój dach jej kochanka! Ale w tym czasie zdarzy się coś, co wpłynie na zmianę jej planów. Zdruzgotany Bianchi zawiadomi ją z Włoch, że jego matka walczy o życie. Ewa postanowi do niego wyjechać.