Barwy szczęścia, odcinek 3296: Aleks obwini Aldonę za związek Ewy i Romea! Złamie matce serce absurdalnymi zarzutami - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3296 - piątek, 16.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Aldona i Borys (Jakub Wieczorek) naradzili się między sobą i uzgodnili, że nie chcą pielęgnować w sercach urazy w stosunku do Romea, który – z biedy – okradał ich i sprzedawał ich produkty ze sklepu, by mieć kieszonkowe. Zaproponowali mu, by został z nimi, zamiast się wyprowadzać do bursy uczniowskiej. Najpierw jednak zapytali o zdanie Aleksa, który wyraził zgodę.

Aleks nie zamierza wracać! - odcinek 3287 serialu „Barwy szczęścia”

Aldona bardzo tęskni za Aleksem. Odlicza dni do jego powrotu z Wielkiej Brytanii. Dlatego tak bardzo się zmartwi, kiedy syn zawiadomi ją w 3287. odcinku serialu „Barwy szczęścia”, że wcale nie wybiera się do Polski!

Aleks z pretensjami do Aldony w 3296. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Romeo dostanie z Włoch alarmujący telefon. Jego matka zostanie przewieziona do szpitala. Jeszcze bardziej zbliżą się z Ewą do siebie. W końcu oboje powiedzą sobie, że się kochają. A potem pójdą ze sobą do łóżka. W 3296. odcinku serialu „Barwy szczęścia”, kiedy Aleks będzie już z powrotem w domu, nie zaakceptuje ich związku pomimo tego, że Ewa rozstała się z nim przecież jeszcze przed jego wyjazdem do Wielkiej Brytanii i ma prawo być, z kim chce. Będzie miał pretensje o jej relację z Romeem do wszystkich – do niej, do Bianchiego i nawet do Bogu ducha winnej Aldony. Za to, że przyjęła go do domu, chociaż przecież właśnie ze względu na międzynarodową szkolną wymianę jego roczny pobyt w Londynie był w ogóle możliwy.