Barwy szczęścia, odcinek 3291: Celina po zaginięciu Łukasza przekona się, że może liczyć tylko na siebie. Dotrze na miejsce, gdzie ostatni raz go widziała - ZDJĘCIA

Anna Kilian
2025-12-23 12:42

W 3291. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Celina (Orina Krajewska) obieca Kasi (Katarzyna Glinka), że zrobi wszystko, by odnaleźć zaginionego Łukasza (Michał Rolnicki). Zaproponuje współpracę Kodurowi (Oskar Stoczyński), ale on nie będzie zainteresowany. Wobec tego Brońska sama zacznie poszukiwania od zera, by przekonać się, czy czegoś nie przeoczyła. Pojedzie tam, gdzie pożegnała się z Sadowskim.

„Barwy szczęścia" odcinek 3291 - piątek, 09.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3291. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Kasia poprosi Celinę o spotkanie i – bardzo przygnębiona – ubłaga, by dzwoniła do niej z każdą wiadomością o zaginionym Łukaszu, za którym bardzo tęskni Ksawery (Bartosz Gruchot). Brońska obieca jej to i przyzna, że czuje, iż zniknięcie Sadowskiego to jej wina, bo zgodziła się, by znowu współpracowali.

W 3291. odcinku „Barw szczęścia” Celina wróci w miejsce, gdzie widziała Łukasza

Po spotkaniu z Kasią Celina od razu wprowadzi słowa – daną Górce obietnicę – w czyn. W 3291. odcinku serialu „Barwy szczęścia” pojedzie na komisariat do Kodura, który jeszcze niedawno dwoił się i troił, by ją – i przy okazji Łukasza - oskarżyć o nielegalne sprowadzenie Andrzeja (Leon Charewicz) do Polski z Dubaju. Marcin nie będzie jej miał nic ciekawego do powiedzenia w sprawie Sadowskiego. Policja szuka go, ale bez skutku. Brońska zaproponuje więc swoją pomoc, tak by mogli współpracować. Ale Kodur się na to nie zgodzi:

- Wiem, że umiesz się wpakować w kłopoty. Oboje z Łukaszem umiecie. Cała ta sprawa jest niebezpieczna.

Celina zrozumie wtedy, że musi wziąć sprawy w swoje ręce, bo inaczej nic się nie wydarzy. Postanowi zacząć poszukiwania od początku, od miejsca, gdzie pożegnała się z Sadowskim i dokładnie je przeczesać. Zazwyczaj w takich sytuacjach znajduje się jeszcze coś, co się przeoczyło, jakiś trop…

Celina wyda ostatnie pieniądze na Łukasza w 3293. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3292. odcinku serialu „Barwy szczęścia” policja wreszcie ustali podstawowe dane - miejsce ostatniego logowania komórki Łukasza. To Mińsk Mazowiecki. Tam odnajdzie się zaginiona taksówka Zdzisia (Zbigniew Buczkowski), którą Sadowski pożyczył od niego na akcję. W kolejnym, 3293. odcinku „Barw szczęścia” do śledztwa przyłączą się dziennikarze - Weronika (Maria Świłpa), Błażej (Piotr Ligienza) i Radomir (Łukasz Wójcik). Przejęta Celina, widząc, że w dochodzeniu nie ma żadnych postępów, przeznaczy oszczędności na nagrodę za informacje o Łukaszu.

