Barwy szczęścia, odcinek 3291: Celina po zaginięciu Łukasza przekona się, że może liczyć tylko na siebie. Dotrze na miejsce, gdzie ostatni raz go widziała - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3291 - piątek, 09.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3291. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Kasia poprosi Celinę o spotkanie i – bardzo przygnębiona – ubłaga, by dzwoniła do niej z każdą wiadomością o zaginionym Łukaszu, za którym bardzo tęskni Ksawery (Bartosz Gruchot). Brońska obieca jej to i przyzna, że czuje, iż zniknięcie Sadowskiego to jej wina, bo zgodziła się, by znowu współpracowali.

W 3291. odcinku „Barw szczęścia” Celina wróci w miejsce, gdzie widziała Łukasza

Po spotkaniu z Kasią Celina od razu wprowadzi słowa – daną Górce obietnicę – w czyn. W 3291. odcinku serialu „Barwy szczęścia” pojedzie na komisariat do Kodura, który jeszcze niedawno dwoił się i troił, by ją – i przy okazji Łukasza - oskarżyć o nielegalne sprowadzenie Andrzeja (Leon Charewicz) do Polski z Dubaju. Marcin nie będzie jej miał nic ciekawego do powiedzenia w sprawie Sadowskiego. Policja szuka go, ale bez skutku. Brońska zaproponuje więc swoją pomoc, tak by mogli współpracować. Ale Kodur się na to nie zgodzi:

- Wiem, że umiesz się wpakować w kłopoty. Oboje z Łukaszem umiecie. Cała ta sprawa jest niebezpieczna.

Celina zrozumie wtedy, że musi wziąć sprawy w swoje ręce, bo inaczej nic się nie wydarzy. Postanowi zacząć poszukiwania od początku, od miejsca, gdzie pożegnała się z Sadowskim i dokładnie je przeczesać. Zazwyczaj w takich sytuacjach znajduje się jeszcze coś, co się przeoczyło, jakiś trop…

Celina wyda ostatnie pieniądze na Łukasza w 3293. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3292. odcinku serialu „Barwy szczęścia” policja wreszcie ustali podstawowe dane - miejsce ostatniego logowania komórki Łukasza. To Mińsk Mazowiecki. Tam odnajdzie się zaginiona taksówka Zdzisia (Zbigniew Buczkowski), którą Sadowski pożyczył od niego na akcję. W kolejnym, 3293. odcinku „Barw szczęścia” do śledztwa przyłączą się dziennikarze - Weronika (Maria Świłpa), Błażej (Piotr Ligienza) i Radomir (Łukasz Wójcik). Przejęta Celina, widząc, że w dochodzeniu nie ma żadnych postępów, przeznaczy oszczędności na nagrodę za informacje o Łukaszu.

