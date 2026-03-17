Barwy szczęścia, odcinek 3350: Natalia wróci do Cezarego?! Namówią ją na spotkanie dla dobra Lei

"Barwy szczęścia" odcinek 3350 - czwartek, 2.04.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Historia Natalii i Cezarego już wcześniej dramatycznie się skomplikowała. Mężczyzna trafił do aresztu po swoich działaniach, które miały być formą zemsty i obrony rodziny. To właśnie wtedy Natalia zdecydowała się na ostateczny krok. Zrozumiała, że mąż nie jest już tą samą osobą, skoro może pójść tak daleko, by zlecić zabójstwo oszusta Andrzeja (Leon Charewicz), nawet jeśli sama Józefina (Elżbieta Jarosik) wycofała się z walki ze złodziejem.

Jest szansa na uratowanie małżeństwa Natalii i Cezarego?

Podczas wizyty w areszcie prawniczka powiedziała mu wprost, że wszystko się skończyło. Wyznała, że już go nie kocha i że zniszczył ich rodzinę. Dla Cezarego był to cios, z którym musiał się pogodzić, a dla Natalii początek nowego, bardzo trudnego etapu życia.

Najmocniej całą sytuację przeżyła jednak Józefina. Rawiczowa nie tylko nie mogła pogodzić się z losem syna, ale też sama zaczęła się załamywać. W 3350 odcinku „Barw szczęścia” okaże się, że nie dostanie zgody na widzenie z Cezarym. Zdesperowana, zwróci się więc do Natalii z błaganiem o pomoc.

Natalia wybaczy Cezaremu dla dobra Lei?

Rawiczowa poprosi synową, by to ona odwiedziła Cezarego i przekazała mu wszystko, co chciałaby powiedzieć jako matka. Dla Natalii będzie to wyjątkowo trudna sytuacja, bo przecież niedawno zamknęła ten rozdział i nie będzie chciała do niego wracać. Na tym jednak presja się nie skończy. Małgorzata spróbuje wpłynąć na córkę, przypominając jej o Lei. Uświadomi Natalii, że dziewczynka bardzo tęskni za ojcem i potrzebuje choćby namiastki kontaktu z nim. Argument dobra dziecka okaże się najmocniejszy.

W 3350 odcinku "Barw szczęścia" Natalia zacznie się wahać. Z jednej strony będzie pamiętać ból, jaki sprawił jej Cezary, z drugiej poczuje odpowiedzialność za córkę i jej komfort. Spotkanie z byłym mężem może okazać się nieuniknione, nawet jeśli będzie miało wyłącznie formalny charakter. Równocześnie Zwoleńska skupi się na pracy. Oficjalnie przejmie sprawę Soni (Weronika Nockowska)i zacznie przygotowania do rozprawy. To dodatkowo zwiększy presję i zmęczenie, z którymi już się zmaga.