Barwy szczęścia, odcinek 3287: Romeo wyzna Ewie, co myśli o swojej bezwzględnej matce. Ma dla niej specjalne plany - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3287 - poniedziałek, 05.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3283. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Ewa i Ewelina (Amelia Listwoń) wybiorą się na imprezę Romea z okazji jego osiemnastych urodzin. Po wręczeniu mu prezentu Walawska zauważy, że jubilat jest przygnębiony. Romeo wyzna dziewczynie, że jego polska mama zupełnie go zlekceważyła w dniu jego święta. Zrobiła to celowo, chcąc mu zrobić przykrość. Chłopak powie, że tak się zachowuje od czasu, gdy powiedział jej, że nie wraca do Włoch – do życia jako bezdomny, w biedzie… Wówczas przestała się do niego odzywać. Ewa bardzo przejmie się tym, co usłyszy od niego, a on poczuje, że… jest w niej zakochany.

Romeo wyjawi plany wobec matki w 3287. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3287. odcinku serialu „Barwy szczęścia” impreza u Wiktora w skateshopie zainspiruje Ewę do zrobienia wywiadu z młodym biznesmenem dla „Szoku”. W sklepie, oczywiście, spotka Romea. Pójdą razem na spacer i Walawska dowie się, że Bianchi już zaplanował, że zostaje w Polsce na zawsze. I że ma plany związane z matką, która tak okropnie potraktowała go w dniu jego osiemnastych urodzin:

- Chciałbym ściągnąć tu mamę... I dać jej to, czego ona nie umiała dać mnie. Takie... poczucie bezpieczeństwa. Mogę cię pocałować? – nagle zapyta Ewę zmieniając diametralnie wątek i od razu da wyraz uczuciu do niej.

Romeo zostanie całkiem sam - odcinek 3291 „Barw szczęścia”

Aleks (Hubert Wiatrowski) poinformuje załamaną Aldonę (Elżbieta Romanowska), że nie przyjedzie do Polski, w 3287. odcinku serialu „Barwy szczęścia”. Grzelakowa zdecyduje więc, że razem z Borysem (Jakub Wieczorek) pojadą do niego. W 3291. odcinku serialu „Barwy szczęścia” postanowią zostawić Romea samego w domu i sklepie. Grzelak przekona żonę, by się tego nie obawiała, ponieważ jest pewien, że Bianchi już ich ponownie nie okradnie. Otrzymał drugą szansę i na pewno z niej skorzysta.

