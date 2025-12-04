Barwy szczęścia, odcinek 3283: Druga szansa Ewy i Romea. 18-tka Włocha okazją do zbliżenia – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3283 - wtorek, 23.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Rodzące się uczucie Ewy i Romea napotkało przeszkody. Chłopak zaczął się spotykać z ekspansywną Eweliną, a wtedy Walawska z niego zrezygnowała. Potem Markowska się na nią obraziła oskarżając ją o flirtowanie z nim za jej plecami, a kiedy rozstała się z Romeem, załamała się. I wówczas Ewa tym bardziej nie chciała się z nim spotykać. Bardziej zależało jej na przyjaciółce, niż na romansie.

Romeo został u Grzelaków w serialu „Barwy szczęścia”

W serialu „Barwy szczęścia” Aleks (Hubert Wiatrowski) – który na Gwiazdkę przyjedzie do rodziców - wyraził zgodę na to, by Romeo nadal mieszkał u nich w domu. On jednak zdecydował się przenieść do bursy uczniowskiej. Aldona (Elżbieta Romanowska) tego nie chciała i razem z Borysem (Jakub Wieczorek) namówili go do zmiany zdania. Bianchi usłyszał od nich, że jest dobry, pracowity i należy mu się druga szansa po tym, jak ich okłamywał i okradał. Romeo bardzo się ucieszył i postanowił u nich zostać.

Osiemnaste urodziny Romea w 3283. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Romeo zostanie na kolejny rok w Polsce i tutaj będzie obchodził osiemnaste urodziny – nie we Włoszech z rodzicami, których od dawna nie widział i za nimi nie tęskni. W 3283. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Bianchi najpierw dostanie wspaniały prezent od Grzelaków – drogi zegarek. A potem Witek zorganizuje mu w skateshopie imprezę. Przyjdzie na nią również Ewa. Czy będzie to oznaczało reaktywację ich znajomości? Restart, który obudzi uczucia?