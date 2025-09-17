Barwy szczęścia, odcinek 3216: Ewelina zniknie! Rozpoczną się poszukiwania, a jej matka zgłosi zaginięcie – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3216 - czwartek, 18.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W „Barwach szczęścia” między Eweliną a Romeem układa się coraz gorzej. Ona jest w nim zakochana, on nie darzy jej żadnym uczuciem, więc jej miłość coraz bardziej mu ciąży. Ich relacja zmierza do katastrofy. W 3215. odcinku „Barw szczęścia” rozczarowana Ewelina weźmie Bianchiego w krzyżowy ogień pytań i nabierze pewności, że nie jest kochana. Nastolatkowie się rozstaną, choć nawet jeszcze nie byli naprawdę razem.

Ewelina zaginie w 3216. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3216. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Ewa od rana będzie się starała skontaktować z Eweliną, ale bez skutku. Od Romea dowie się w szkole, że dziewczyna nie odpowiada także na jego SMS-y, bo się rozstali i się na niego „obraziła”.

- Ona jest po próbie samobójczej. Co, jeśli znowu spróbuje? – przejmie się Walawska, a Włochowi zrzednie mina.

Zguba sama się odnajdzie w 3216. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3216. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Ewa skontaktuje się z ojcem Eweliny i razem zaczną jej szukać. Markowski będzie zaskoczony słysząc o kolejnym Włochu, którym zainteresowała się jego córka. Walawskiej będzie głupio zdradzać tajemnice i prywatne sprawy przyjaciółki, ale w tej sytuacji nie będzie mieć innego wyjścia. Ojciec Eweliny zadzwoni do żony:

- Jesteś już na komendzie? Musimy działać! Nie wiadomo, co jej w takim stanie strzeli do głowy. Byliśmy z Ewą w kilku miejscach, ale nic, ani śladu. Nie panikuj, po prostu zgłoś zaginięcie, nie ma na co czekać.

W tej chwili Ewa zauważy nadchodzącą, przygnębioną Ewelinę i kamień spadnie jej z serca, a uradowany Markowski mocno przytuli córkę.