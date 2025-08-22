Barwy szczęścia: Burzliwe rozstanie Eweliny i Romea! Markowska będzie musiała obejść się smakiem – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3215 - środa, 17.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W „Barwach szczęścia” Aldona (Elżbieta Romanowska) wreszcie skończy studia. By osłodzić żonie rozczarowanie oceną końcową, Borys (Jakub Wieczorek) zaproponuje świętowanie w restauracji. Romeo zaoferuje, że zastąpi ich tego dnia w sklepie. Ale ten dzień źle się skończy, bo chłopak zajmie się w „Bella Sicilia” czymś innym, niż sprzedaż warzyw i przetworów…

Ewelina nie będzie Julią dla Romea w „Barwach szczęścia”

W nowym sezonie serialu „Barwy szczęścia” Ewelina zaskoczy Romea w sklepie Grzelaków. Będzie się zachowywać bardzo zalotnie i zaciągnie go na zaplecze. Niestety, w trakcie swojego romantycznego tet a tet zorientują się, że nie są już sami. Przed nimi staną jak wryci Aldona z Borysem, zażenowani. Wystraszona Markowska zrejteruje. Potem wyśle Romeowi z domu wiadomość z pytaniem, czy żałuje tego, co się stało, co zrobili, a on odpowie, że nie… Ewelina pomyśli, że może Bianchi też darzy ją uczuciem i wyzna mu SMS-em miłość. A jemu zrzednie mina...

Romeo rzuci Ewelinę w 3215. odcinku „Barw szczęścia”

W 3213. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Romeo zapragnie uwolnić się od Eweliny. Ale będzie mu brakowało odwagi i – co za wstyd! - poprosi o interwencję Ewę. Kiepski pomysł, by posłańcem złych wieści uczynić dziewczynę, do której się podbija… Ewelina w końcu sama zauważy, że chłopakowi, którego ona szczerze kocha, jest obojętna i w 3215. odcinku „Barw szczęścia” zapyta go wprost o jego uczucia. Romeo powie jej, że jej nie kocha, a Markowska, choć będzie przeczuwać taką odpowiedź, nie przyjmie jej dobrze. To wrażliwa dziewczyna o delikatnej psychice i w kolejnych odcinkach widzowie zobaczą, że nie poradzi sobie z odrzuceniem przez Bianchiego. Będzie załamana i nie będzie chciała nikogo widzieć. Zmartwi tym Ewę do tego stopnia, że postanowi ona porozmawiać z ojcem Eweliny (Piotr Chys).