Barwy szczęścia. Studiowanie Aldony skończy się we łzach. Skarbulek będzie pełna wielkiego żalu - ZDJĘCIA

Problemy Aldony z mafią w serialu „Barwy szczęścia”

Poprzedni sezon „Barw szczęścia” zakończył się potężnymi zawodowymi problemami Aldony. Weronika (Maria Świłpa) uświadomiła jej, na czym polega - z pozoru świetna - inwestycja Grunteksu we wsi Borki, gdzie jest sołtyską. Grzelakowa cieszyła się, że przyniesie ona nowe miejsca pracy i zwiększy wpłaty z podatków. Ale Ciesielska poinformowała ją, że ma do czynienia z zawodowymi oszustami. W redakcji Werka powiedziała Błażejowi (Piotr Ligienza), że bardzo ceni Aldonę, bo to aktywistka i społeczniczka, ale także osoba naiwna...

„Porażka” Aldony na egzaminie w serialu „Barwy szczęścia”

W nowym sezonie „Barw szczęścia” nadejdzie wreszcie kres studiowania Aldony. Grzelakowa dostanie termin obrony pracy i będzie w wielkim stresie. W dniu egzaminu końcowego powie Borysowi, że jeszcze nigdy tak się nie bała, a on skomplementuje ją w eleganckim ubraniu. Doda też, że na pewno świetnie jej pójdzie, bo jest doskonale przygotowana. I zaprosi ją na kolację-randkę po zdanym egzaminie. Słysząc to, Romeo zadeklaruje, że pod ich nieobecność to on poprowadzi sklep. Skarbulek wróci z uczelni z nietęgą miną:

- Tyle nauki i tylko czwórka. Czwórka to ocena dobra, więc poszło mi dobrze, ale nie świetnie – powie ze łzami w oczach.

Widząc jej smutek, mąż czym prędzej zarządzi wyjście do restauracji.

Romeo zawiedzie Grzelaków w nowym sezonie „Barw szczęścia”

Po chwili w serialu „Barwy szczęścia” plan Grzelaków na romantyczny wieczór spełznie na niczym. Dzień skończy się źle. Gotowa do wyjścia Aldona zobaczy, że ich sklep jest zamknięty na głucho. Kiedy wejdzie do środka, oniemieje… W środku Ewelina (Amelia Listwoń) i Romeo będą… cóż… robić to, czego być może nie powinni. Na jej widok czmychną, zostawiając ją wyprowadzoną z równowagi. Grzelakowie przemyślą, czy nadal chcą mieszkać z Bianchim pod jednym dachem.

