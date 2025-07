Barwy szczęścia. Ewelina i Romeo ostro nabroją! Grzelakowie pozbędą się go po skandalu? - ZDJĘCIA

Ewelina podrywa Romea w serialu „Barwy szczęścia”

Ewelina postanowiła uwieść Romea w „Barwach szczęścia”. Pomimo tego, że zauważyła, iż z wzajemnością spodobał się Ewie. Z czasem zaczęła mu się narzucać, choć on w ogóle nie wydawał się nią zainteresowany. Zwłaszcza że Markowska chce się spotykać na mieście, a Bianchi nie ma pieniędzy. W końcu, dzięki kieszonkowemu od Borysa, zabrał ją do kina, a potem dziewczyna go pocałowała. Później się pożegnali, a on nawet się za nią nie obejrzał…

Romeo przepada za Witkiem w „Barwach szczęścia”

W serialu „Barwy szczęścia” Aldony nie cieszy to, że Romeo mógłby być z Ewą. Grzelakowa nadal ma nadzieję, że będzie z nią Aleks (Hubert Wiatrowski), choć dawno temu ze sobą zerwali – przed jego wyjazdem do Londynu. Bianchi zapewnił ją wówczas, że nie szuka dziewczyny i że najbardziej lubi Witka (Witold Sosulski).

W nowym sezonie „Barw szczęścia” Romeo mocno przesadzi

Aldona zostanie absolwentką studiów w serialu „Barwy szczęścia” po wakacjach. Z okazji obrony pracy Borys zaprosi Skarbulka na romantyczną kolację. W tym czasie w sklepie będzie miał zastąpić ich oboje Romeo, który sam wyjdzie z taką propozycją. Ale kiedy Grzelakowa wróci do domu z czwórką w indeksie, będzie ich czekać rozczarowanie – kolejne dla Aldony. Nigdzie nie pójdą, bo „Bella Sicilia” będzie zamknięta na głucho, choć powinna być otwarta dla klientów. Grzelakowa zorientuje się, co się dzieje… Romeo sądząc, że jego gospodarze są już w drodze do restauracji, wywiesi informację o zamknięciu i będą z Eweliną „robić coś, czego zdecydowanie nie powinni”, jak pisze Swiatseriali.interia.pl. Kiedy Aldona ich zobaczy, obydwoje rzucą się do ucieczki, a ona z Borysem zaczną się zastanawiać, czy sprostają opiece nad włoskim nastolatkiem. Przecież nie mogą go pilnować przez okrągłą dobę… Czy go odeślą?