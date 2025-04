Barwy szczęścia, odcinek 3170: Romeo marionetką Eweliny. Oszuka Ewę, że z nim kręci – ZDJĘCIA, WIDEO

„Barwy szczęścia" odcinek 3170 - poniedziałek, 14.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Ewelina zauważyła, że Ewa i Romeo często spędzają ze sobą czas i zrobiła się zazdrosna. Postanowiła, że z Bianchim muszą być razem. Miłosne podchody zachwieją ich przyjaźnią.

Intryga Eweliny w 3170. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3170. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Romeo dosłownie wpadnie na Ewelinę – wjedzie w nią deską. Dziewczyna będzie zaskoczona, że nie pojechał na wycieczkę do Krakowa, a on sprzeda jej bajeczkę o cioci, z którą się umówił. Rzekomo za dwie godziny, więc zgodzi się na jej propozycję, by „coś porobić”. Ale kiedy Markowska zasugeruje, by pójść na ramen, chłopak się wymiga. Musi zdążyć na spotkanie z ciotką, która „jest stara” i z nią będzie jadł obiad, więc nie może pochłonąć dwóch posiłków. Ewelina będzie musiała obejść się smakiem, ale przynajmniej namówi go na selfie, które od razu i z wielką przyjemnością prześle Ewie. Popsuje jej to trochę radość z wycieczki.

W 3174. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Romeo namówi Ewę na wagary

W 3174. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Romeo otrzyma dzięki Ewie dobrą ocenę za wypracowanie z polskiego i zaproponuje jej wagary. Wszystko jednak będzie wskazywało na to, że Romeo nie jest zainteresowany ani Ewą ani Eweliną, tylko… Witkiem (Witold Sosulski). W 3173. odcinku serialu „Barwy szczęścia” powie Aldonie (Elżbieta Romanowska), że polubił go bardziej od innych, a jemu obwieści, że nie szuka dziewczyny. Czy Ewa i Ewelina zmartwią się, kiedy się o tym dowiedzą…?