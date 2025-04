Barwy szczęścia, odcinek 3173: Romeo nie szuka żadnej Julii. To Witek jest jego ulubieńcem – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3173 - czwartek, 17.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Spłukany Romeo jest częstym gościem w sklepie Grzelaków. Odpracowuje kieszonkowe, jakie dostaje od Borysa (Jakub Wieczorek). Lubi się odwdzięczać za jego pomoc, bo trudno spotykać się z nowymi znajomymi po szkole nie mając ani grosza.

Aldona postanowi się wtrącić do relacji Ewy i Romea w 3173. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3170. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Aldona będzie z niepokojem patrzeć na przyjaźń Ewy z Romeo i zacznie się martwić, że przerodzi się w coś głębszego. Borys będzie się starał ją od tego odwieść, ale bez sukcesu. Grzelakowa po prostu lubi się wtrącać i zrobi to znowu z obawy, że Aleksowi (Hubert Wiatrowski) nie spodoba się związek Ewy, choć przecież się z nim rozstała. Dopiero co Aldona spiskowała przeciwko Justinowi (Jasper Sołtysiewicz), tak by Regina (Kamila Kamińska) i Franek (Mateusz Banasiuk) znowu byli razem.

Romeo zainteresowany tylko Witkiem w 3173. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3173. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Ewa z Romeo popracują nad wypracowaniem w sklepie Grzelaków. Chłopak zaproponuje to miejsce, bo na pójście do kawiarni go nie stać. Po jej wyjściu przysiądzie się do niego Aldona, żeby wybadać, co sądzi o Walawskiej:

- Fajna ta Ewa.

Po tym zagajeniu zapadnie jednak cisza.

- Pomaga ci w polskim? - powróci do tematu Ewy Grzelakowa.

- Tak, super jest. W ogóle wszyscy są super. Polacy są jacyś tacy… przyjaźni. Myślałem, że będzie inaczej.

- Fajnie, że tak cię wszyscy ciepło przyjęli. Może być tak, że znajdziesz kogoś, kogo polubisz tak… wiesz… trochę bardziej…

- Chyba kogoś takiego już znalazłem.

- Tak? - zapyta Aldona z niepokojem.

- Witek jest moim najlepszym kumplem – powie Romeo z rozmarzeniem.

- Też go lubię – odetchnie z ulgą mama Aleksa.

W jednym z najbliższych odcinków „Barw szczęścia” tym razem Witek wypyta Romea o jego spotkanie z Ewą i skonstatuje:

- Czyli randka się udała.

- To nie była randka. Lubię ją, ale nie szukam dziewczyny – odpowie Bianchi. Nie jest zainteresowany żadną dziewczyną, a biją się o niego dwie… Któż by nie pozazdrościł…?