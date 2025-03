Barwy szczęścia, odcinek 3173: Aldona wtrąci się do Ewy i Romea. Dla niej Aleks to wciąż jej chłopak

Barwy szczęścia, odcinek 3177: Cezary straci syna! Sofia wywiezie go do Anglii

„Barwy szczęścia" odcinek 3173 - czwartek, 17.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Relacja Ewy i Romea szybko się rozwija pomimo negatywnego wpływu na nią zazdrosnej Eweliny (Amelia Listwoń). Dziewczyna zdołała bowiem popsuć pierwszą randkę Bianchiego i Walawskiej. Ale nie tylko ona będzie im zagrażać.

W 3170. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Romeo sprzeda prezenty od Grzelaków

W 3170. odcinku serialu „Barwy szczęścia” okaże się, że Romeo jest bez grosza. Dojdzie do tego, że zacznie sprzedawać to, co dostanie od Grzelaków, a co znajduje się w asortymencie ich sklepu. Ze wstydu nie powie im o swoich kłopotach.

Ingerencja Aldony w relację Ewy i Romea w 3173. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3170. odcinku serialu „Barwy szczęścia” nadopiekuńcza Aldona wkroczy ponownie do akcji. Będzie czuła, że musi wtrącić swoje trzy grosze do kiełkującej relacji Romea z Ewą. A Grzelakowa bardzo lubi się wtrącać. Dopiero co konspirowała przeciw Justinowi (Jasper Sołtysiewicz), tak by Regina (Kamila Kamińska) i Franek (Mateusz Banasiuk) wrócili do siebie. Cały czas była z Borysem (Jakub Wieczorek) po stronie Falkowskiego i razem z nim przyłożyła rękę do jego wyjazdu na Sycylię. Teraz uzna, że Aleks będzie niezadowolony ze związku Walawskiej z Romeo. Aldona nie może się pogodzić z tym, że Ewa nie jest już dziewczyną jej syna i nie obchodzi jej, że się do niej nie odzywa mieszkając w Londynie. Zabroniła nawet Grzelakowej upomnieć go, że się z Ewunią nie kontaktuje. Gdy mama Aleksa przedstawiła jej Romea, wyraźnie zaznaczyła, że tylko się z nim przyjaźniła – bo Bianchi od razu się jej spodobał. Czy Aldona zepsuje coś między młodymi? Czy w porę się powstrzyma?

