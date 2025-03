Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3160: Całe życie Wandy to oszustwo! Matka Tomka zacznie pragnąć śmierci - WIDEO, ZDJĘCIA

Trudny czas nadejdzie dla rodziny Kępskich w 3160 odcinku serialu "Barwy szczęścia". Wanda (Maja Barełkowska) załamie się po ostatnich wydarzeniach, gdy wszyscy już będą wiedzieli, że to Henryk (Zbigniew Suszyński), a nie Tomek (Jakub Sokołowski) jest biologicznym ojcem Wiktora (Grzegorz Kestranek). Chociaż młody Kępski zaopiekuje się matką, to Wanda uświadomi sobie, że skoro jej życie okazało się oszustem, to najlepiej będzie jak umrze. W najgorszej możliwej chwili Kępska zapragnie śmierci i to los odpowie na jej "życzenie"... Zobacz WIDEO z 3160 odcinka "Barw szczęścia".