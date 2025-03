Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3160: Wanda umrze? Serce Kępskiej nie wytrzyma, gdy dowie się, że to Henryk jest ojcem Wiktora - ZDJĘCIA

W 3160 odcinku „Barw szczęścia” Wanda (Maja Barełkowska) zupełnie nie poradzi sobie z informacją, że to Henryk (Zbigniew Suszyński) jest biologicznym ojcem Wiktora (Grzegorz Kestranek). Do tego stopnia, że aż nie będzie chciała żyć, gdyż zrozumie, że było ono jednym wielkim oszustwem! I choć oczywiście Tomasz (Jakub Sokołowski) nie pozwoli jej tak myśleć, to po powrocie do domu w 3160 odcinku „Barw szczęścia” dozna szoku! A to dlatego, że natknie się w nim na nieprzytomną matkę! Czy zatem Kępska faktycznie umrze? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!