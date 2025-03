Barwy szczęścia, odcinek 3170: Romeo sprzeda prezenty od Grzelaków. Włoch będzie bez grosza przy duszy - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3170 - poniedziałek, 14.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Romeo przeszedł do ataku i zaproponował Ewie randkę. Skusił ją pieczonymi kasztanami, których jeszcze nigdy w życiu nie jadła. Walawskiej aż zaświeciły się oczy na perspektywę spędzenia z nim czasu w parku i pochłaniania smakołyków. Niestety, weszła im w paradę Ewelina, której Romeo spodobał się aż za bardzo…

Romeo bez grosza w 3170. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3170. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Romeo dopiero co przyjechał do Polski, ale jego życie tutaj szybko zaczyna nabierać tempa. Udało mu się zbliżyć do Ewy, ale przekona się, że głowa jednak może rozboleć od przybytku, kiedy Ewelina się z tym nie pogodzi. Tak jak było wcześniej z Kacprem (Jakub Szlachetka), będzie parła do tego, by mieć chłopaka dla siebie. Pojawią się jeszcze inne problemy. Romeo nie będzie śmierdział groszem. Posunie się do tego, by sprzedawać to, co dadzą mu do zjedzenia ze swojego sklepu Grzelakowie! Wstydząc się swojej sytuacji, nie powie im o problemach z pieniędzmi. Ale skąd się one biorą? Czy spłukał się, kupując deskę w skateshopie Tomasza (Jakub Sokołowski) i Wiktora (Grzegorz Kestranek)? Czy jest jakiś inny, ważny powód?

Wagary Ewy w 3174. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Na prośbę Romea Ewa pomoże mu w zadaniach z języka polskiego. Pomoc będzie na tyle skuteczna, że Włoch wreszcie poprawi oceny. W nagrodę Bianchi zaprosi ją… na wagary!