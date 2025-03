Zatoka szpiegów

Zatoka szpiegów, odcinek 17: Greta zginie po raz drugi. Franz i Eva dopadną Johanna – ZDJĘCIA

W 17. odcinku serialu "Zatoka szpiegów" (8. odcinku 2. sezonu) Franz (Bartosz Gelner) przeżyje największą emocjonalną huśtawkę w swoim życiu. Odnajdzie ukochaną Gretę (Karolina Kominek) w berlińskim kabarecie, po to tylko, by ją ponownie stracić. Wyjdzie na jaw tożsamość sowieckiego szpiega. Eva (Sonia Mietielica) i Franz dopadną go zastawiając sprytną pułapkę. Przy okazji zagrają Sowietom na nosie...