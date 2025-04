M jak miłość, odcinek 1867: Olek poważnie chory! Aneta zmusi go do kompleksowych badań - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1867 - wtorek, 22.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1865 odcinku "M jak miłość" widzowie zobaczą, jak Olek nie poradzi sobie po przechorowaniu covid. Choć wszyscy liczyli, że to już koniec problemów, jego organizm nagle odmówi posłuszeństwa. Pojawią się duszności i poważne zawroty głowy. To już nie będzie chwilowe osłabienie, ale sygnał, że dzieje się coś naprawdę groźnego.

Aneta, widząc jak jej mąż słabnie z dnia na dzień, spróbuje w 1867 odcinku "M jak miłość" wymusić na nim odpoczynek i konsultację z lekarzem. Ale Olek, uparty jak zawsze, będzie próbował wszystko zignorować i robić swoje.

Aneta w 1867 odcinku "M jak miłość" zmusi Olka do wykonania badań!

W 1867 odcinku "M jak miłość" Aneta nie będzie już w stanie dłużej znosić zachowania męża. Jej cierpliwość się skończy i zdecyduje się na ostateczność. W poruszającej rozmowie z Olkiem powie mu wprost, że jeżeli nie przestanie się tak zachowywać, nie będzie miała siły walczyć dalej o ich związek?

Olek, z jednej strony przerażony swoim stanem zdrowia, z drugiej – niezdolny do przyznania się do słabości, znajdzie się na życiowym zakręcie. Czy wybierze zdrowie i rodzinę, czy będzie dalej udawał, że nic się nie dzieje? W 1867 odcinku "M jak miłość" Aneta z całych sił spróbuje przekonać go do wykonania kompleksowych badań, które z pewnością mu pomogą.

W 1867 odcinku "M jak miłość" Aneta nie odpuści. Olek pójdzie na badania?

W 1867 odcinku "M jak miłość" niepokój Anety o zdrowie Olka wcale nie minie, wręcz przeciwnie! Nie wystarczy jej zapewnienie, że Olek poczuje się lepiej. Jako lekarka wie, że powikłania po covid mogą być nieprzewidywalne i zagrażające życiu.

Aneta w 1867 odcinku "M jak miłość" postawi sprawę jasno, albo Olek zgodzi się na kompleksowe badania, albo ona nie zamierza dłużej patrzeć, jak lekceważy swoje zdrowie. Zmusi ukochanego do konkretnej decyzji. Czy Olek się przełamie i podda dokładnym testom? Czy badania ujawnią coś poważnego? Dowiemy się już niebawem!