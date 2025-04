Na Wspólnej, odcinek 3995: Ula dotrze do wrednej Agier! Przejdzie zaskakującą przemianę? - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3995 - wtorek, 15.04.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 3995 odcinku "Na Wspólnej" Ula zostanie bohaterką Łucji i Kamila! A to dlatego, że córce Hoffera jako jedynej uda się dotrzeć do wrednej Agier, która nie zmieni swojego podejścia nawet po wspólnym zamieszkaniu u lekarza. A wręcz przeciwnie, gdyż wtedy stanie się jeszcze gorsza, gdyż już zupełnie nie będzie mogła znieść szczęścia swojej córki.

Do tego stopnia, że zdemoluje jej sypialnię z Kamilem, gdy odnajdzie w niej ich wspólne zdjęcia, a następnie tak pokłóci się z Łucją, że ta aż wyląduje na terapii, gdyż nie będzie w stanie sobie dłużej poradzić. I choć na okrutną Krystynę spróbuje wpłynąć męska cześć rodziny Hofferów na czele z Romanem (Waldemar Obłoza) i Kamilem, który postawi jej nawet ultimatum, to w 3995 odcinku "Na Wspólnej" ostatecznie uda się to wyłącznie żeńskiej części w postaci Uli!

Agier zaprzyjaźni się z córką Kamila w 3995 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3995 odcinku "Na Wspólnej" Hofferównej tak uda dotrzeć się do wrednej Agier, że ta aż nie będzie chciała, aby ktokolwiek inny się nią zajmował. A to dlatego, że znajdzie z córką Kamila wspólny język. I nic dziwnego, gdyż pacjenci z oddziału szpitala, w którym będą pracować lekarze także będą sobie ją chwalić i nie inaczej będzie i w przypadku Krystyny.

Do tego stopnia, że w 3995 odcinku "Na Wspólnej" seniorka oświadczy swojej córce, że nie potrzebuje już żadnej opiekunki, gdyż najlepiej będzie w stanie zająć się nią właśnie Ula, czym mocno zszokuje Łucję. Ale oczywiście pozytywnie, gdyż Hofferówna dokona wręcz niemożliwego, gdyż wcześniej jej matka nawet nie będzie chciała słyszeć o żadnej opiece. A teraz sama wyjdzie z taką inicjatywą.

Jak szokujące odkrycie o ukochanym Witoldzie wpłynie na Krystynę w 3995 odcinku "Na Wspólnej"!

Tym bardziej, że w 3995 odcinku "Na Wspólnej" Ula będzie wiedziała, jak do niej podejść. Do tego stopnia, że Krystyna da jej się nawet zabrać na wspólny spacer, w trakcie którego zajdą przed sklep dawnego ukochanego seniorki Witolda (Roch Siemianowski). I choć początkowo widok Strzeleckiego ogromnie ucieszy Agier, to jej entuzjazm szybko opadnie, gdy po chwili dostrzeże go w objęciach innej kobiety. Czyżby wtedy jej czar prysł?

Czy to szokujące odkrycie w 3995 odcinku "Na Wspólnej" da Krystynie do myślenia, pozwoli zrozumieć pewne rzeczy i na dobre zmienić podejście do swojej córki, która mimo wszystko wciąż przy niej będzie w przeciwieństwie do dawnego kochanka? A może wręcz przeciwnie, to sprawi, że Agier jeszcze bardziej ją przez to znienawidzi? Przekonamy się już niebawem!