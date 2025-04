Na dobre i na złe, odcinek 955: Maria zawalczy o Michała! Będą w końcu razem? - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 955 - środa, 30.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 955 odcinku "Na dobre i na złe" Maria w końcu zda sobie sprawę, że zbyt pochopnie, a co gorsza niewłaściwie oceniła i potraktowała Michała, który po prostu chciał być dla niej miły. Jednak ona odebrała to inaczej.

Przypomnijmy, że Malewicz najpierw okłamała Wilczewskiego w sprawie swojej sytuacji rodzinnej i oszukała go, że ma męża i dzieci, aby się od niej odczepił. Ale niestety jej kłamstwo szybko wyszło na jaw, gdyż udaremniła je jej własna matka (Małgorzata Then-Stępień).

Jednak mimo tego lekarz nie zmieni co do niej swojego stosunku i w 952 odcinku "Na dobre i na złe" w ramach podziękowania zaprosi ją na rodzinną kolację, gdy ona zaoferuje mu swoją pomoc w podrzuceniu małego Czarusia (Kajetan Szkopek) do dziadka (Daniel Olbrychski).

Ale i tu spotka się z odmową. I to dużo bardziej stanowczą niż wcześniej! I wówczas między lekarzami dojdzie do poważnej i bardzo szczerej rozmowy, w trakcie której Maria wreszcie zrozumie, jak bardzo się co do niego pomyliła!

Maria spróbuje zbliżyć się do Michała w 955 odcinku "Na dobre i na złe"!

I w 955 odcinku "Na dobre i na złe" za wszelką cenę postanowi naprawić swój błąd. I co ciekawe, tym razem sama spróbuje na nowo zbliżyć się do Michała w trakcie ich kolejnego wspólnego dyżuru w Leśnej Górze.

Tym bardziej, że będzie w tym miała aprobatę dziadka Cezarego, któremu, po ich pierwszym spotkaniu, dziewczyna od razu się spodoba, co da swojemu wnukowi jasno do zrozumienia. Ale czy to w 955 odcinku "Na dobre i na złe" wystarczy, aby Wilczewski darował jej to, jak go potraktowała i dał jej kolejną szansę?

Czy Malewicz i Wilczewski zostaną parą w 955 odcinku "Na dobre i na złe"?

ZDJĘCIE z 955 odcinka "Na dobre i na złe" wskazują na to, że tak, gdyż widzimy na nich Marię i Michała uśmiechniętych, co akurat doktor Malewicz rzadko się zdarza. O ile wcale, gdyż do tej pory bywała raczej bardzo poważna, ale u boku lekarza to się w końcu zmieni!

A więc bardzo możliwe, że Wilczewski jednak jej wybaczy i zgodzi się, aby zaczęli swoją znajomość od nowa. Ale czy w 955 odcinku "Na dobre i na złe" już jako para? Tego dowiemy się już niebawem!

