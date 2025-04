Na dobre i na złe, odcinek 955: Beger wpadnie w furię! Zdemoluje szpital po opinii, jaką wystawi mu Dominika - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 955 - środa, 30.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 955 odcinku "Na dobre i na złe" Beger wciąż będzie pracował w Leśnej Górze i przyjmie na swój oddział kolejnego pacjenta, który zgłosi się na planowaną operację. Ale czy na pewno wykona ją Maks? Wszystko stanie pod dużym znakiem zapytania, gdy w szpitalu dojdzie do kolejnej awarii systemu, przez co lekarze otrzymają wiadomości, adresowane do ich kolegów.

I w ten sposób kardiochirurg pozna opinię, jaką wystawi mu psychoterapeutka Dominika, którą sam sobie wybierze, licząc na to, że spojrzy na niego łagodnym okiem! Jednak w 955 odcinku "Na dobre i na złe" mocno się zdziwi, gdy przeczyta, co na jego temat Kwietniewska napisała w raporcie, wysłanym do dyrektorki szpitala!

Wściekły Maks przestanie na sobą panować w 955 odcinku "Na dobre i na złe"!

Do tego stopnia, że w 955 odcinku "Na dobre i na złe" nie wytrzyma, gdyż Dominika wcale nie wystawi mu pozytywnej opinii, co będzie świadczyło na jego niekorzyść.

A to dlatego, że od niej będzie zależeć jego przyszłość w szpitalu w Leśnej Górze, gdyż Agata zgodziła się odroczyć jego odejście wyłącznie dlatego, iż zgodził się on w końcu pójść na terapię, której jednak nie przejdzie pomyślenie. I kompletnie sobie z tym nie poradzi!

Maks nie będzie w stanie tłumić w sobie emocji i wyżyje się na szpitalnym sprzęcie! Beger wpadnie w taką furię, że zacznie rzucać krzesłami, czym na poważnie zaniepokoi nie tylko pacjentów, ale także i pielęgniarki z dyrektorką Woźnicką na czele. Tym bardziej, że i ona nie będzie w stanie wpłynąć na byłego kochanka!

Co dalej stanie się z Begerem w 955 odcinku "Na dobre i na złe"?

I w tej sytuacji w 955 odcinku "Na dobre i na złe" do akcji wkroczy Majka (Katarzyna Wuczko), która w ogóle doprowadziła do takiej sytuacji, że Maks musiał znaleźć się na terapii, gdy wyżył się na niej za złe podanie leków. Mimo iż sam nieprecyzyjnie się przy tym wyraził.

Skawina spróbuje uspokoić szalejącego Begera, ale czy w 955 odcinku "Na dobre i na złe" jej się to uda? Czy kardiochirurg w końcu się uspokoi? A może w szale zdemoluje cały szpital? Jaka w tej sytuacji będzie jego przyszłość w Leśnej Górze? Czy będzie to już faktycznie jego koniec? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!