Na dobre i na złe, odcinek 952: Hania urodziła! Michał pierwszy raz zobaczy córkę byłej ukochanej - ZDJĘCIA, WIDEO

"Na dobre i na złe" odcinek 952 - środa, 9.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 952 odcinku "Na dobre i na złe" widzowie w końcu dowiedzą się, jak potoczyły się dalsze losy Hani, która po dowiedzeniu się, że w końcu zaszła w upragnioną ciążę zdecydowała się wyjechać z Leśnej Góry. A Miłosz jako ojciec jej dziecka postanowił do niej dołączyć. Przypomnijmy, że kochankowie zniknęli ze szpitala ponad rok temu i od tego czasu niewiele było o nich słuchać.

Raz tylko Lucyna wspomniała Agacie (Emilia Komarnicka), że jej córka już nie wróci, co wiązało się oczywiście z decyzją Marty Żmudy-Trzebiatowskiej, która zdecydowała się odejść z serialu. Ale w 952 odcinku "Na dobre i na złe" temat Sikorki powróci za sprawą jej dawnego kochanka!

Tak będzie wyglądać córka Hani i Miłosza w 952 odcinku "Na dobre i na złe"!

W 952 odcinku "Na dobre i na złe" Michał nie będzie miał z kim zostawić małego Czarusia (Kajetan Szkopek), ale na szczęście z pomocą przyjdzie mu Lucyna! Oczywiście, Sikorka zgodzi się zostać z synkiem byłego kochanka jej córki, którego będzie traktować jak własnego wnuka, gdyż przecież sama tak marzyła, aby para była razem i miała własne dziecko.

A w 952 odcinku "Na dobre i na złe" okaże się, że choć ten 2 scenariusz się sprawdził, to jednak ich dzieci nie będą wspólne, gdyż Wilczewski będzie miał swojego synka z tragicznie zmarłą Oleną (Tetiana Malkova), a Sikorka z Drabikiem, gdyż wówczas wyjdzie na jaw, że i ona już w końcu urodziła!

- A co u Hani? - spyta ją Michał.

- Wiesz, że siedzi w Szwecji - zacznie Lucyna, a gdy Wilczewski potwierdzi, to doda - A wiesz, że ma dziecko?

- Słyszałem, córeczkę - przyzna lekarz.

- No i teraz każde z was ma osobno dziecko, a powinniście mieć razem - skwituje Sikorka, po czym pokaże mu zdjęcie dziewczynki i zdradzi mu jej imię - No zobacz, Martusia. Cała babcia, co? No nie chcieli dać na imię Lucynka, bo powiedzieli, że za staroświeckie.

Michał wyleczy się już z byłej kochanki w 952 odcinku "Na dobre i na złe"!

I na tym w 952 odcinku "Na dobre i na złe" rozmowa Michała i Lucyny o Hani się skończy, gdyż Wilczewski nie pociągnie tematu. A to dlatego, że była kochanka będzie już dla niego zamkniętym rozdziałem. Tym bardziej, że i ona będzie układać sobie życie z Miłoszem aż w Szwecji, więc raczej nie będzie co liczyć na jej powrót do Leśnej Góry!

A zwłaszcza teraz, gdy malutka Martusia będzie potrzebować u swojego boku matki, której i Michał w 952 odcinku "Na dobre i na złe" będzie poszukiwał i dla swojego synka. Ale już nie w osobie Hani, a raczej Marii (Sylwia Achu)!