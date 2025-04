Na dobre i na złe, odcinek 955: Maria poderwie Michała na dziecko? Między dwójką lekarzy mocno iskrzy

"Na dobre i na złe" odcinek 955 - środa, 30.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 955 odcinku "Na dobre i na złe" między Marią a Michałem nie przestanie iskrzyć. Mimo wszystko to Malewicz wyciągnie dłoń do przystojnego doktora, bo poczuje się w obowiązku, by wyjaśnić pewne kwestie.

Maria wyciągnie rękę do Michała

- Unikasz mnie? - zagai Michała Maria, która chciałaby wyprostować wszelkie nieporozumienia. Widać będzie, że Wilczewski nie jest jej obojętny (cytaty światseriali.interia.pl). - (...) Czuję się trochę niezręcznie po tym, jak na ciebie naskoczyłam przy okazji sprawy tamtego chłopca - uzna Malewicz.

- Niepotrzebnie. Jest okej. Nie ma sprawy - stwierdzi Wilczewski.

- Dla mnie jest.

- Do czego zmierzasz? - zapyta Michał.

- W ramach rekompensaty, jeśli będziesz chciał, zawsze mogę pomóc przy Czarku, bez konieczności odpłaty - zaproponuje Maria, ale przecież będzie wiadomo, że nie chodzi jej jedynie o dobro chłopca...

Malewicz poderwie Wilczewskiego na dziecko?

Wilczewski obróci propozycję Marii w żart.

- O nie moja droga, nie poderwiesz mnie na dziecko! - uśmiechnie się chirurg. - Co!? Próbujesz odwrócić kota ogonem?

- Jakiego znowu kota? Jakim ogonem? - lekarka nie bardzo zrozumie powiedzonko rozmówcy, co bardzo oboje rozbawi.

- Chodź, postawię ci herbatę... - zaproponuje lekarka.

Malewicz nie podda się w pomyśle podrywów kolego z pracy "na dziecko". To oczywiście prawda, że bardzo chce pomóc mu przy Czarku, ale także spędzić czas z samym Michałem. Nieco później w 955 odcinku "Na dobre i na złe" Malewicz nie podda się w próbach. Można powiedzieć, że wręcz wprosi się do Michała.

- Znalazłeś opiekunkę do dziecka? - znów zagai Maria.

- Jeszcze nie. W każdym razie nikogo na stałe.

- To może mogłabym się nim zająć dzisiaj wieczorem.

- No... A ja? - roześmieje się Michał.

- Możesz sobie gdzieś wyjść. Albo możesz zostać i zrobić kolację.

- Ty się ze mną umawiasz? - Michał poszuka potwierdzenia randki.

- Nie z tobą, tylko z Czarkiem - uzna Maria, ale będzie wiadomo, że tata chłopca znalazł się na jej miłosnym celowniku.