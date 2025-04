Na dobre i na złe

Na dobre i na złe, odcinek 957: Mario odnajdzie ciężarną Blankę! Powie mu, że to dziecko Radwana - ZDJĘCIA

W 957 odcinku "Na dobre i na złe" w mieszkaniu Blanki (Pola Gonciarz) niespodziewanie pojawi się Mario (Marcin Korcz) z wyprawką dla ich dziecka! Milewski zacznie oskarżać swoją żonę o to, że okłamała go w sprawie poronienia i utraty ich córeczki, czym kompletnie zaskoczy Milewską! Do tego stopnia, że w 957 odcinku "Na dobre i na złe" ukochana faktycznie potwierdzi mu, że jest w ciąży, ale nie z nim tylko Radwanem (Mateusz Damięcki)! Ale czy mąż jej w to uwierzy? I przede wszystkim, co zrobi? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!